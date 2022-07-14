تشکیل شبکه های اثرگذار زنان توسط سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی کردستان، عاطفه سعیدنژاد پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز حجاب و عفاف در سنندج، اظهار کرد: کردستان، استان شیر زنانی چون، شهیده ناهید فاتحی کرجو است، شهیدی که در سال ۶۱ جزو شهدای ترور بود که توسط منافقان کوردل به شهادت رسید و یا زنانی مانند شهیده فاطمه اسدی که جزو اولین شهدای زنان تفحص شده هستند.

وی با بیان اینکه کردستان ۵۶۲ شهیده زن را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بیان کرد: ۷۱ شهید زن، کردستان جزو شهدای ترور بودند که این آمار بالا نشان از فعال بودن این زنان در عرصه رشادت‌های انقلاب اسلامی دارد.

سعید نژاد خاطرنشان کرد: محور اصلی برنامه‌های امروز، نسل جوان است، و وقتی سخن از حجاب و عفاف می‌شود باید دانست در منظر این دختران جوان چه مفهومی از واژه حجاب وجود دارد.

وی همچنین لازمه زندگی امروز را داشتن درک و فهم درست از زندگی دختران دانست و گفت: دختران نوجوان امروز تصویری از جنگ ندارند و عمده زمان خود را در فضای مجازی سپری می‌کند و در دنیای واقعی خود به دنبال عینیت بخشیدن تصاویری که در فضای مجازی برای خود می‌سازد هستند.

سعیدنژاد بیان کرد: ما با نسلی مواجه هستیم که پیشرو است، حتی از والدین خود هم پیشروترند، در استفاده از فضای مجازی، تکنولوژی و ابزارهای نوین ارائه شده در جامعه، نسلی که حتی منتظر تعریف کار نیست و به دنبال کنش‌های اثرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: این نسل انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته و امروز سرود «سلام فرمانده» واقعیتی را در جامعه روشن کرد، که نسل جوان دنبال یک کنش اثر گذار است برای اینکه او جامعه را تغییر دهد نه اینکه بقیه برای او تعیین کنند.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: کنش‌های نوجوانان می‌توان چهره جامعه را تغییر دهد یکی از حرکات هوشمندانه ای که امروزه فضای فرهنگی ما باید دنبال آن باشد این است که نوجوان امروز، ظرفیت‌ها را خوب فهمیده و در واقعیت‌های اصلی زندگی تغییر ایجاد می‌کند و توسط خود او کنش‌های در جامعه شکل داده می‌شود.

وی عنوان کرد: امروزه یکی از واقعیت‌های مهم زندگی بچه‌ها حضور در فضای هم سن‌های خود است و گروه‌های رفاقتی سهم بزرگی در رقم زدن آینده و کنش‌های نوجوانان دارد، و در جای که فعالان فرهنگی همیشه از آسیب‌های این گروه‌ها واهمه داشتند و گروه‌های رفاقتی را تهدید می‌دانستند، فرصت‌های زیادی وجود دارد در صورتی که در دین ما هم به پدیده هم نشین نگاه ویژه شده است.

سعید نژاد با بیان اینکه دیگر شعار انقلابی تأثیرگذار نیست، خاطرنشان کرد: گروه‌های رفاقتی احتیاج جامعه ماست و فرصت برای زندگی سعادتمندانه زمانی خواهد بود که در دل این گروه‌ها فرصت رشد و شکوفایی ایجاد شود.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: نظام عقلی و عاطفی دختر ۷ برابر پیچیده‌تر است و محیط رشد آنها باید خیلی سازگار و مناسب باشد تا دختر تبدیل به یک دختر رشید و کمال یافته شود.

سعیدنژاد عنوان کرد: امروز در شکل و چهره دوم انقلاب، وظیفه انقلاب اسلامی فراهم کردن شرایط جامعه برای رشد چنین کمال یافته و متمدنانه است تا واقعیت زندگی دختران و فرصت‌های که می‌تواند در رشد آنها مؤثر باشد را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در تمدن غربی اصالت بر تشویق فرد، به فردگرایی است، بیان کرد: امروزه مشکل جوانان ما هدایت شدن به سمت و سوی فردگرایی است در حالی که جمع گرایی نهفته از فرصت‌های مغتنمانه و مملو از تربیت‌های مناسب با رشد عاطفی است.

وی عنوان کرد: مطالبه ما به عنوان دستگاه فرهنگی ایجاد شرایط زیستی و عاطفی مناسب با رشد واقعی و همه جانبه دختران است، و نگاه ما این است که زیست عفیفانه ضامن پیشرفت بانوان است و باید خوب معرفی شود.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور، بیان کرد: در جامعه و الگوهای که امروزه ما برای دختران به تصویر می کشیم، باید به دنبال تفهیم این باشیم که عنصر حیا بخشی چگونه می‌تواند باعث پیشرفت شود.

سعیدنژاد گفت: هفته حجاب و عفاف فرصتی است که باید قدر آن را دانست و بیشتر باید فضای دیگر اندیشی را در فرهنگ جامعه غالب کرد و عنصر نگاه مترقی که در دین مبین اسلام به آن اشاره شده، برای رشد و اثرگذاری اجتماعی زنان، توسط دستگاه‌های متولی به مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه در معرفی زن باید قائل به نگاه سوم بود نه الگوی اول که برگرفته از غرب و الگوی دوم که متمایل به شرق است که صرفاً زن را در خانه و یا صرفاً در کارخانه می‌بینند، بیان کرد: دیدگاه غرب اثرگذاری زن را درک کرده بود اما در دین اسلام زن جایگاه متعالی و اثرگذاری دارد که حریم پوشش برای هم مرد و هم زن مهم و مکرراً تاکید شده است.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور، عفت مندی را عنصر مهم رشد زنان در جامعه دانست، و عنوان کرد: تمدن غرب در نگاه به زن به شدت خبیث و پلید است و کم کاری از ماست که خباثت و پلیدی غرب را برای جامعه خود تبیین نکردیم و از معرفی فرصت‌های شگفتی که زنان عفیف در جامعه دارند غافل ماندیم.

سعیدنژاد افزود: ارائه تعریف ویژه، کارآمد و اثرگذار از زنان از جامعه انقلابی بر می‌آید که در چهره دوم انقلاب، کشور بایک دولت انقلابی که دنبال پیشرفت اسلامی ایرانی است و زنان سکانداران اصلی آن هستند، مواجهه هستیم.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری صفوف زنان در راهپیمایی‌های اسلامی را باعث پیروزی معجزه آسا و تأثیرگذار در شکل دهی انقلاب دانست، گفت: زنان باید جای خود را در جامعه پیدا کنند و از عناصر مهم راهیابی زنان به بدنه انقلاب و جامعه همین عنصر عفت ورزی در جامعه است که باید آن را فهمید و در ایجاد آن تلاش کرد.

سعید نژاد افزود: قانون حجاب اسلامی جزو قوانین مدون است ولی به آن شکلی که باید و لازمه اجرا نشده است. وی خاطرنشان کرد: در اصل باید قوانین را فهمید و خود مردم هم باید به صورت فطری حرکتی برای آغاز نهضت حضور بانوان عفیف و پیشرفت بانوان ایجاد کنند، که در آن داعیه دار این حرکت مهم و اثر گذار مردم هستند.

وی افزود: تبلیغات اسلامی در استان‌های مختلف شبکه‌های از بانوان شکل داده و در تلاش برای شکل دهی پیشرفت در بهره بردن از ظرفیت بانوان هستیم، چرا که حرکت ایرانی و اسلامی زنان عفیف در جامعه یک گام ارزشمند انقلابی است که دید زنان را در جامعه وسیع خواهد کرد که امیدواریم زنان کردستانی مبدأ حرکت اثرگذار و پیشرفت بانوان در کشور باشند.