پوتین قانون اقتصادی حمایت از ارتش را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه قانونی را امضا کرد که به دولت اجازه می‌دهد تدابیر اقتصادی ویژه‌ای را برای حمایت از نیروهای مسلح روسیه در جریان «مقابله با تروریسم و سایر عملیات‌ها» در خارج از کشور اعمال کند.

گفته شده با اتخاذ تدابیر ویژه، شرکت‌ها موظف به پذیرش قراردادهای دولتی و همکاری با دولت خواهند بود.

براساس این قانون، دولت روسیه همچنین حق فعال سازی مجدد ظرفیت‌ها و امکانات خود و حق واگذاری دارایی‌های مادی ذخیره را خواهد داشت.

روز پنجشنبه، رئیس جمهور روسیه همچنین قوانین دیگری را امضا کرد که شامل تدابیری جهت اعمال محدودیت برای افراد یا نهادهایی است که توسط مسکو به عنوان عوامل خارجی در نظر گرفته می‌شوند و مسئولیت کیفری متوجه این گونه افراد خواهد بود.

امضای این قانون از سوی رئیس جمهور روسیه همزمان با تداوم جنگ در اوکراین صورت گرفته است.

دولت مسکو همزمان با ادامه جنگ در اوکراین تدابیر اقتصادی ویژه ای را دنبال می‌کند و روز گذشته نیز هیئت فدراسیون روسیه بسته ای از پیشنهادات را برای سریع‌ترین راه حل مسئله صادرات محصولات کشاورزی از بنادر دریای سیاه در استانبول ارائه کرد.

به گزارش اسپوتنیک، نمایندگان وزارت دفاع روسیه در استانبول در مذاکرات چهارجانبه با همتایان خود از ترکیه، نمایندگان سازمان ملل و هیئت اوکراینی درباره موضوع ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از بنادر دریای سیاه شرکت کردند و ژنرال «ایگور کوناشنکوف» نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه در این خصوص گفت که هیئت روسی بسته پیشنهادی برای حل سریع این موضوع را آماده کرده و برای بررسی ارائه کرده است.