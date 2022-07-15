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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۴

معاون وزیر خارجه روسیه:

تحریم روسیه باعث ایجاد بحران تورمی در غرب و رکود جهانی می شود

تحریم روسیه باعث ایجاد بحران تورمی در غرب و رکود جهانی می شود

«سرگئی ورشینین» با بیان اینکه اشتباهات اقتصادی غرب قبل از بحران اوکراین آشفتگی را در بازارهای جهانی کالا تشدید کرد، گفت:تحریم روسیه بحران تورمی در غرب و رکود قریب الوقوع جهانی را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: تلاش کشورهای غربی برای سرزنش کردن دیگران و ایجاد چرخه تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه، حتی به گفته خود صندوق بین المللی پول، به بحران تورمی در خود کشورهای غربی ختم خواهد شد و بدتر از آن.، باعث یک رکود جهانی قریب الوقوع می‌شود.

وی که در یک نشست سیاسی در مورد اهداف توسعه پایدار سخنرانی می‌کرد، افزود: اشتباهاتی که کشورهای غربی در دوره همه‌گیری کرونا در سیاست‌های کلان اقتصادی، غذایی و انرژی مرتکب شدند، آشفتگی در بازارهای جهانی کالا را قبل از شروع عملیات نظامی ویژه روسیه برای مدت طولانی تشدید کرد.

اظهارات این مقام ارشد روس در حالی است که دولت مسکو همزمان با ادامه جنگ در اوکراین تدابیر اقتصادی ویژه ای را دنبال می‌کند و اخیراً هیئت فدراسیون روسیه بسته‌ای از پیشنهادات را برای حل مسئله صادرات محصولات کشاورزی از بنادر دریای سیاه ارائه کرد.

روسیه از ۲۴ فوریه گذشته تا کنون عملیات ویژه نظامی در خاک اوکراین را آغاز و هدف این عملیات را حمایت از اهالی منطقه «دنباس» در مقابل حملات دولت اوکراین و پاکسازی این کشور از ملی گرایان افراطی عنوان کرده است.

کد مطلب 5538635

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