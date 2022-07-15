اختلاف شدید نظامیان و مقامات تل آویو بر سر برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار گزارشی به اختلافات شدید در میان صهیونیستها بر سر برنامه هستهای ایران پرداخته است و میگوید: اگرچه کابینه تل آویو با هرگونه توافق با ایران مخالف است، اما مقامات ارتش و شاخه اطلاعاتی آن از معاهده هستهای با ایران حمایت میکنند.
در این گزارش گفته شده است که از لحظهای که توافق هستهای در سال ۲۰۱۵ بسته شد، تل آویو به شدت با توافق هستهای با ایران مخالف بود. با این حال، اعضای بلندپایه نهادهای دفاعی و اطلاعاتی تل آویو در حال حاضر به طور فزاینده ای میگویند که توافق جدید در راستای پیمان ۲۰۱۵ به نفع ما خواهد بود.
گزارش نیویورک تایمز در ادامه میگوید: شکاف و اختلاف بر سر توافق هستهای ایران بین نیروهای نظامی تل آویو و شاخه اطلاعاتی آن از یک طرف و موساد به عنوان مسئول جمع آوری اطلاعات و عملیاتهای مخفی در خارج از فلسطین اشغالی جریان دارد.
در هفتههای اخیر نیز، مقامات نظامی گفته اند که سرلشکر «آهارون هلیوا»، رئیس جدید اطلاعات نیروی نظامی اسرائیل و دستیارانش معتقدند که هر معامله با ایران بهتر از وضعیت موجود و بی توافقی خواهد بود.
اما در طرف مقابل، رهبران موساد معتقدند که ایران هرگز بدون ترکیبی از تحریمهای اقتصادی، فشار دیپلماتیک و کارزار خرابکاری و ترور از برنامه هستهای خود دست نخواهد کشید و توافق هستهای همه این تلاشهای خرابکارانه را متوقف و محدود خواهد کرد و میلیاردها دلار به خزانه ایران سرازیر خواهد کرد.
اما مقامات نظامی تل آویو با این رویکرد مخالفند و گفته اند که عملیات خرابکارانه مخفیانه در سالهای اخیر نتوانسته مانع توسعه برنامه هستهای تهران شود و هیچکس مسئولیت این عملیاتها را بر عهده نگرفته است و ایران، با اطمینان از اینکه اسرائیل پشت آنهاست، میتواند به تنهایی یا از طریق نیروهای وابسته به خود مانند حزب الله در لبنان یا حماس در غزه، انتقام بگیرد.
به گفته یک مقام ارشد صهیونیستی که در جلسات استراتژیک تل آویو شرکت داشته است، پس از خروج ترامپ از توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۸، واشنگتن و تل آویو طرحی به نام «مشت» طراحی کردند که ترکیبی از تحریمهای شدید و یک سری عملیات تهاجمی در داخل ایران بود. با این حال، در پایان، ایران تحت فشار قرار نگرفت، و در عوض، تهران به تدریج غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت و تواناییهای نظارتی بازرسان بین المللی را کاهش داد.
یک مقام صهیونیستی دیگر نیز به نیویورک تایمز گفته است: «اقدام اسرائیل برای متقاعد کردن ترامپ به خروج از توافق هستهای ۲۰۱۵ یکی از جدی ترین اشتباهات استراتژیک در تاریخ بود که در نهایت به جای آسیب رساندن به پروژه هستهای ایران، آنها را به توسعه هستهای بسیار نزدیکتر کردیم.»
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