آمریکا تاوان استفاده از کلمه «توسل به زور»علیه ایران را خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به ادعاهای جو بایدن در استفاده از گزینه «توسل به زور» علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: استفاده رئیس جمهور مفلوک آمریکا و نخست وزیر درمانده رژیم جعلی صهیونیستی از عبارت «توسل به زور» را به حساب جنگ روانی، توهم و خواب آلودگی مسبوق به سابقه آنان می‌گذاریم.

وی افزود: به آن‌ها گوشزد می‌کنیم، وقایع گذشته را یک بار مرور کنند: اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران، دفن شدن لشکریان آمریکا در صحرای طبس، شکست قطعی آمریکا در تحمیل ۸ سال جنگ علیه ایران، فرار بزرگ اشغالگران امریکایی از افغانستان، ویران شدن پایگاه امریکایی عین الاسد، شکار پیشرفته‌ترین هواپیمای جاسوسی آمریکا در خلیج فارس، شکست خفت بار پروژه آمریکایی لشکرکشی داعش در عراق و سوریه، شکست ذلت‌بار آمریکا و متحدانش در مقابل گروه انصارالله یمن، شکست در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله لبنان، شکست در جنگ ۲۲ روزه با حماس در فلسطین اشغالی، انهدام مقتدرانه پایگاه جاسوسی رژیم جنایتکار و کودک کش اسرائیل در اربیل، ویران شدن پایگاه‌های رژیم غاصب صهیونیستی در ارتفاعات جولان، خیس شدن شلوار نظامیان امریکایی در خلیج فارس، وحشت و رعب عمیق نظامیان امریکایی و صهیونیستی برای حضور و تردد معمولی در منطقه به واسطه آگاهی از عقوبت ظلم و جنایاتشان علیه بشریت و ….

شکارچی همچنین تصریح کرد: حرف از «توسل به زور» زدن ممکن است به چند دلیل از جمله عملیات روانی، توهم و خواب آلودگی، دوشیدن بیشتر گاو شیرده و غارت بیشتر نفت رایگان، کند نمودن روند افول آمریکا، ترمیم هیبت پوشالی شکسته شده آمریکا، کند کردن روند فروپاشی رژیم غاصب فلسطین و قدس شریف، نجات اقتصاد بیمار آمریکا با فروش سلاح بیشتر در منطقه، دلداری و روحیه دادن به رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی این سگ پاسبان آمریکا در منطقه و نمایش نخ نما و حنای بی‌رنگ گزینه زور بادکنکی سینمای هالیود برای فریب باشد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان گفت: آن‌ها به خوبی می‌دانند تاوان استفاده از کلمه توسل به زور علیه ایران اسلامی را هم خواهند داد، لذا خوب است وضعیت منطقه و جهان را خوب نظاره کنند، یک بار گذشته را مرور کنند تا آینده را به درستی تحلیل کنند.