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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد

ارائه بیش از ۱۵۰ هزار خدمات درمانی از ابتدای مراسم حج تاکنون

ارائه بیش از ۱۵۰ هزار خدمات درمانی از ابتدای مراسم حج تاکنون

رئیس جمعیت هلال‌احمر از ارائه ۱۵۰ هزار و ۷۶۴ مورد انواع خدمات درمانی از ابتدای مراسم حج تاکنون به حجاج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در تشریح جزئیات ارائه خدمات پزشکی و درمانی به حجاج ایرانی در کشور عربستان گفت: تیم مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با حضور در مکه مکرمه و مدینه منوره از روز ۲۶ خرداد تا عصر روز گذشته ۲۳ تیرماه، ۱۵۰ هزار و ۷۶۴ مورد خدمات درمانی به حجاج ایرانی ارائه کرده است که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۶۸۶ مورد، ویزیت در درمانگاه‌ها و ۱۲ هزار و ۶۱۱ مورد نیز خدمات ویزیت تخصصی به زائران بوده است. همچنین در این مدت ۴۵ هزار و ۸۶۵ نسخه در درمانگاه‌ها و ۱۱ هزار و ۴۰۲ نسخه نیز در داروخانه بیمارستان صادر شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به ارائه ۶۲۲۱ مورد خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و اکو هم اشاره کرد و افزود: خدمات پرستاری شامل نوار قلب، سنجش فشارخون، گچ‌گیری، تزریقات، بخیه، سرم تراپی و پانسمان در این مدت ۲۴ هزار و ۵۷۸ مورد و مأموریت‌های امداد، مددکاری و انتقال بیماران نیز ۲۰۲۱ مورد بوده است.

وی از بستری ۳۷۹ نفر از حجاج ایرانی در ۲۸ روز گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹ زائر بیمار در بیمارستان سعودی و ۵ زائر نیز در بیمارستان هلال‌احمر در مکه بستری هستند.

کد مطلب 5538806

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