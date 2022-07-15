ارائه بیش از ۱۵۰ هزار خدمات درمانی از ابتدای مراسم حج تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در تشریح جزئیات ارائه خدمات پزشکی و درمانی به حجاج ایرانی در کشور عربستان گفت: تیم مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با حضور در مکه مکرمه و مدینه منوره از روز ۲۶ خرداد تا عصر روز گذشته ۲۳ تیرماه، ۱۵۰ هزار و ۷۶۴ مورد خدمات درمانی به حجاج ایرانی ارائه کرده است که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۶۸۶ مورد، ویزیت در درمانگاه‌ها و ۱۲ هزار و ۶۱۱ مورد نیز خدمات ویزیت تخصصی به زائران بوده است. همچنین در این مدت ۴۵ هزار و ۸۶۵ نسخه در درمانگاه‌ها و ۱۱ هزار و ۴۰۲ نسخه نیز در داروخانه بیمارستان صادر شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به ارائه ۶۲۲۱ مورد خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و اکو هم اشاره کرد و افزود: خدمات پرستاری شامل نوار قلب، سنجش فشارخون، گچ‌گیری، تزریقات، بخیه، سرم تراپی و پانسمان در این مدت ۲۴ هزار و ۵۷۸ مورد و مأموریت‌های امداد، مددکاری و انتقال بیماران نیز ۲۰۲۱ مورد بوده است.

وی از بستری ۳۷۹ نفر از حجاج ایرانی در ۲۸ روز گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹ زائر بیمار در بیمارستان سعودی و ۵ زائر نیز در بیمارستان هلال‌احمر در مکه بستری هستند.