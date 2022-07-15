ایران اجازه هیچ گونه تحرکی برای ایجاد ناامنی درمنطقه رانخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه شهر آببر مرکز شهرستان طارم با اشاره به سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و برنامه حضور در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت ایجاد اتحاد بین اسرائیل و برخی کشورهای وابسته به غرب بر علیه ایران؛ این سفر را سمبلیک و بی نتیجه بر شمرد و افزود: ظاهراً آمریکا، اسرائیل و کشورهای ضعیف وابسته به غرب سرشان بر تنشان سنگینی می‌کند که بخواهند برنامه‌ای علیه امنیت ایران و منطقه داشته باشند.

وی افزود: این کشورهای جنایتکار بدانند جمهوری اسلامی ایران اجازه هیچ گونه تحرکی جهت ایجاد ناامنی در منطقه را نخواهد داد و هرگونه تحرک یا خطای آنها با پاسخی سخت و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

منصوری ضمن اشاره به قدرت بالای ایران در منطقه و ترس دشمنان از پیشرفت ایران در منطقه اظهار داشت: حضور مستمر ایران در دریای سرخ و گشت زنی چهار کشتی نظامی ایران در این منطقه آنچنان واهمه و ترسی در دل رژیم صهیونیستی انداخته است که هر لحظه ایران را به خوشان نزدیک تر از قبل حس می‌کنند.

امام جمعه آببر افزود: در حالیکه اسرائیل تلاش می‌کند تا با ائتلاف کشورهای عربی در مقابل ایران ایستادگی کند و با این کار حلقه محاصره علیه ایران و محور مقاومت را تنگ‌تر کند؛ ایران با حضور قدرتمند خود آن هم بیخ گوش صهیونیست‌ها این پیام را به رهبرانشان می‌دهد که از نزدیک حرکات آنها را زیر نظر دارد و اگر دست از پا خطا کنند عاقبت سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

منصوری در رابطه با ترور نخست وزیر سابق ژاپن عنوان کرد: مطمئناً ریشه این ترور را باید در آمریکا جستجو کرد؛ چرا که برخی برنامه‌ها و کارهای شینزو آبه همانند استقلال نظامی ژاپن، برخلاف سیاستهای آمریکا بود و به مزاق آنان خوش نمی‌آمد.

وی سیاست دولت‌های غرب به رهبری آمریکا را سیاستی سرشار از تزویر و دورویی دانست و اظهار داشت: آنها دوست دارند تمام دنیا را پر از مشکلات گوناگون قلمداد کنند و این در حالی است از شفاف سازی مشکلات کشورهای خود در زمینه تورم افسارگسیخته و مشکلات اقتصادی برای مردم خودداری می‌کنند

منصوری خاطرنشان کرد: در آمریکا شاهد هستیم که بایدن علت تورم موجود در این کشور را حمایت از اوکراین می‌داند؛ در انگلیس شاهد پویشی برای ایجاد وزارتخانه‌ای تحت عنوان فقر غذایی هستیم؛ در آلمان مردم این کشور به خاطر تورم مجبور به ماهش وعده‌های غذایی خود شده اند؛ در ترکیه که دولت این کشور به آمریکا اعتماد کرده، اقتصاد آن به هم ریخته و دچار تورم شده است.

امام جمعه شهر آببر پرداخت زکات را یک فریضه الهی برشمرد و افزود: با توجه به اینکه محصولاتی همانند جو و گندم که شامل زکات می‌شود در شهرستان طارم یا وجود ندارد یا کم است، ضروری است باغداران و کشاورزان زحمت کش در بحث پرداخت زکات به عنوان یکی از کارهای پسندیده الهی حساس باشند و با توجه به درآمدشان در این امر مستحب و خیر شرکت کنند تا خداوند نیز به کسب و کار و مالشان برکت دهد.

منصوری ضمن اشاره به فرا رسیدن هفته بهزیستی و روز تأمین اجتماعی گفت: این دو نهاد حمایتگر از ارکان مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌روند که باید برنامه‌های مناسبی برای جامعه هدف خود ارائه دهند.

امام جمعه شهر آببر ۲۶ تیر ۱۳۵۹ سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان را یکی از روزهای بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: شورای نگهبان دیدگاه بلند صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام را دارد و به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره با صلابت و اقتدار در حراست از قانون و کیان ملی از جامعیت نظام و همچنین وجه اسلامی جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی کرده است.

منصوری افزود: امروزه دشمنی‌های زیادی چه در خارج و چه در داخل کشور با این نهاد مقدس می‌شود که سعی در تخریب آن دارند و این نشان دهنده آن است که چقدر این نهاد در صیانت از نظام تأثیرگذار بوده که خار چشم دشمنان شده است.

وی حل مشکلات شهرستان ورسیدگی به مطالبات مردم را وظیفه اصلی مسئولان برشمرد و اظهار داشت: چند وقتی هست که در محله مسکن مهر شهر آببر کانالهای روباز به علت لوله گذاری لوله‌ای آب مشاهده می‌شود که خطرات سقوط را به دنبال دارد و در اسرع وقت باید توسط پیمانکار مربوطه برطرف شود.

منصوری افزود: با توجه به رهاسازی آب از سدهای بالادستی امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان در جهت مدیریت مصرف آب کشاورزی هرچه زودتر شاهد جاری شدن آب در سراسر قزل اوزن باشیم تا مردم پایین دست نیز از بحران آب نجات پیدا کنند.

امام جمعه شهر آببر تاکید کرد: تقاضای اصلی مردم شهرستان از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی تأمین آب پایدار از طریق آماده سازی، بهره برداری و آبگیری سدهای بالادستی از قبیل سد شهریار و یا سد مشمپا و در نهایت احداث سد مخزنی در بالادست شهرستان طارم می‌باشد.

منصوری از مردم شهرستان خواست تا همچنان در مصرف آب شرب و برق صرفه جویی و مدیریت مصرف داشته باشند تا انشاالله همانطور که تا این لحظه دولت از قطعی برق جلوگیری کرده بعد از این نیز با همکاری مردم شاهد قطعی برق در سطح شهرستان نباشیم.