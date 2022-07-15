به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد که در مصلی نماز جمعه این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن عید غدیر اظهار کرد: عید غدیر روز تکمیل دین و نعمات الهی است و باید همه برای پاسداشت این روز تلاش کنیم.

وی افزود: روز عید غدیر به ظاهر یک رویداد تاریخی است اما در حقیقت غدیر یک فرهنگ فرامذهبی، فراملی و فرادینی و همچنین یک فرهنگ بشری است

امام جمعه محمودآباد عنوان کرد: مستند غدیر فقط روایت و کلام اهل بیت نیست بلکه مستند اصلی آن سیره عقلایی است که بر ما حکم می‌کند به آن توجه کنیم.

وی بیان کرد: فرهنگ غدیر به ما می‌آموزد که مدیر جامعه باید اهل تخصص و مدیریت و دین شناس باشد و تمام جوانب جامعه را خوب در نظر بگیرد و کسانی لیاقت مدیریت جامعه انسانی را دارد که مانند و شایسته باشد

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: انسانی می‌تواند جامعه اسلامی را مدیریت کرده و به سعادت برساند که منصوب از سوی خدا و متصل به اخلاق الهی و معنوی باشد.

وی بیان کرد: این شخص فقط امیرالمومنین، امامان و منصوبین از سوی امامان هستند و فقط افرادی می‌توانند در رأس حکومت اسلامی باشند که جامعه را به سوی خدا و معنویت سوق دهند.

امام جمعه محمودآباد ادامه داد: غدیر یک امنیت الهی در دستان ما است و باید به خوبی از آن محافظت، تبیین و ترویج کرده و از این فرهنگ حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه رعایت امانتداری غدیر در این است که اجازه تحریف آن را ندهیم، خاطرنشان کرد: هرکسی حتی با نصب یک پرچم سبز بر سردر ورودی منزل خود نیز می‌تواند این روز را گرامی داشته و سهم خود را در حد توان خود ایفا کند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولایت امام علی‌النقی (ع) با بیان اینکه زیارت جامعه کبیره از یادگارهای با ارزش این امام است، افزود: این زیارت همه ائمه را شامل می‌شود و انسان در حقیقت این زیارت نامه را می‌خواند به‌نوعی تمام اوصاف و کمالات همه ائمه را مطالعه می‌کند.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان یک جایگاه بی بدیل و راهبردی در نظام جمهوری اسلامی دارد و به همین واسطه یکی از نهادهایی است که بیشترین حملات از سوی دشمن بر علیه این نهاد مهم را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه جریان‌های مخالف حاکمیت دینی به شورای نگهبان حمله کرده و آن را تضعیف می‌کنند، تصریح کرد: شورای نگهبان برای نظام اهمیت حیاتی دارد.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان تاکید کرد: امروز هر حرکت، فعالیت، قلم و سخنی که باعث تضعیف شورا شده و یا آن را زیر سوال ببرد بازی کردن در زمین دشمن و هم سویی با دشمنان نظام و انقلاب است.