واکنش حماس به همسویی ریاض با اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حماس به تصمیم عربستان در گشودن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و اعلام کرد: ما از تصمیم عربستان در گشودن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای صهیونیست ابراز تأسف می‌کنیم.

حماس تاکید کرد که این اقدام عربستان سبب تداوم اقدامات خصمانه ضد فلسطین و امت اسلامی می‌شود.

جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد: گشودن حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای عربستان به مثابه پاداش به اشغالگران است.

حماس تاکید کرد: ما مجدداً مخالفت خود را روند عادی سازی و ارتباط با دشمن امت اسلامی که جنایات شنیع یهودی سازی و شهرک سازی را انجام می‌دهد، مورد مخالفت قرار می دهیم.