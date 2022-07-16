دوزهای تقویتی واکسن کووید برای مبتلایان به لوپوس موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «آمیت ساکسنا»، یکی از نویسندگان و روماتولوژیست های این مطالعه از دانشکده پزشکی نیویورک، گفت: «نتایج مطالعه ما به افرادی که مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) هستند، تأیید بالینی می‌دهد که واکسن‌ها علیرغم افزایش خطر ابتلا به این بیماری، در محافظت در برابر ابتلا به نوع شدید کووید ۱۹ بسیار مؤثر هستند.»

ساکسنا در ادامه افزود: «دوزهای تقویتی واکسن کووید ۱۹ یا تزریق دوز سوم، لایه‌ای مضاعف از محافظت در برابر عفونت ناگهانی ارائه می‌دهد. حتی در موارد عفونت کووید ۱۹، موارد در بین بیماران SLE که کاملاً واکسینه شده بودند، بسیار خفیف بود.»

لوپوس باعث می‌شود که سیستم ایمنی بدن به خود، از جمله بافت‌های سالم، به ویژه مفاصل و پوست حمله کند. درمان شامل مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند استروئیدها است که علائم را کنترل می‌کنند اما بیماران را در معرض خطر ابتلا به ویروس‌هایی مانند کووید قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، محققان دریافتند که بیماران لوپوس دو برابر بیماران بدون این بیماری در بیمارستان بستری می‌شوند.

در مطالعه جدید ۱۶۳ مرد و زن کاملاً واکسینه شده تحت درمان به خاطر لوپوس در شهر نیویورک مورد بررسی قرار گرفتند. تنها ۱۲۵ نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده بودند. همه افراد حداقل به مدت شش ماه تحت پیگیری بودند.

در نهایت، ۴۴ بیمار لوپوس واکسینه شده دچار عفونت‌های شدید بودند و دو نفر در بیمارستان بستری شدند. در میان مبتلایان به عفونت کووید، ۲۲ درصد دوز سوم دریافت کرده بودند، در حالی که ۴۲ درصد دریافت نکرده بودند.

با بررسی سطح آنتی بادی خون شرکت‌کنندگان قبل و بعد از دریافت واکسن تقویت‌کننده، محققان دریافتند که حتی با وجود سرکوب سیستم ایمنی، در بیماران لوپوس بلافاصله سطح آنتی‌بادی محافظ افزایش می‌یابد. پیش از این، مطالعات نشان داده بود که این سطوح آنتی بادی در میان بیماران لوپوس که در ابتدا واکسینه شده بودند، کمتر بود و باعث ترس از کاهش ایمنی در طول زمان شده بود.