شبکه های اجتماعی بر افزایش نرخ مصرف سیگار تاثیر دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، با تجزیه و تحلیل ۲۹ مطالعه منتشر شده قبلی، محققان دریافتند افرادی که رسانههای اجتماعی حاوی محتوای تنباکو و دخانیات را مشاهده میکنند، در مقایسه با افرادی که هرگز آن را مشاهده نکرده اند، بیش از دو برابر بیشتر احتمال دارد که از دخانیات استفاده کنند.
افرادی که در معرض این محتوا قرار میگرفتند، اگر قبلاً از تنباکو استفاده نکرده بودند، حتی بیشتر مستعد مصرف دخانیات در آینده بودند.
این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل نظرسنجی از بیش از ۱۳۹ هزار شرکت کننده در مطالعات مختلف بود.
«اسکات دونالدسون»، محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، گفت: «ما شبکه گستردهای حاوی محتواهای مرتبط با تنباکو و رسانههای اجتماعی ایجاد کردیم و رابطه بین قرار گرفتن در معرض رسانههای اجتماعی و مصرف دخانیات را بررسی کردیم.»
دونالدسون در ادامه افزود: «آنچه ما دریافتیم این است که این شبکهها قوی هستند و پیامدهای بهداشت عمومی در سطح جمعیت دارند.»
دونالدسون توضیح داد: «گسترش رسانههای اجتماعی به شرکتهای دخانیات راههای جدیدی برای تبلیغ محصولات خود، بهویژه برای نوجوانان و جوانان ارائه کرده است.»
به گفته وی: «ما مشاهده کردیم با وجود این تبلیغات، افرادی که قبلاً هرگز از دخانیات استفاده نکرده بودند، بیشتر مستعد استفاده بودند. این نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض محتوای مرتبط با دخانیات میتواند علاقه را برانگیزد و به طور بالقوه افراد غیر مصرف کننده را به سمت استفاده از دخانیات سوق دهد.»
این مطالعه شامل افرادی از سراسر ایالات متحده، هند، استرالیا و اندونزی بود. افراد بین ۱۰ تا ۱۹ سال ۷۲ درصد از شرکت کنندگان را تشکیل میدادند، در حالی که بزرگسالان جوان و بزرگسالان به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۳ درصد را تشکیل میدادند.
نظر شما