به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران صدرا مسائل مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که در نشست با معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، موضوع شرکت ایران صدرا بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه که مدیرعامل ایران صدرا و قائم مقام این شرکت نیز حضور پیدا کردند با هماهنگی انجام گرفته موضوع بررسی و حل مسائل بین مجموعه شرکت نفتی و شرکت ایران صدرا مورد گفتگو قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارهای بزرگی توسط شرکت ایران صدرا در شمال و جنوب انجام شده است افزود: پایگاه این شرکت در بوشهر در ساخت و تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی کارنامه خوبی دارد.

جمیری تاکید کرد: شرکت ایران صدرا می‌تواند اشتغال زایی بالایی برای استان بوشهر داشته باشد که در حال حاضر با ظرفیت پایینی در حال کار کردن است.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که مسائل مختلف این شرکت را با معاون وزیر نفت مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا این شرکت بتواند با ظرفیت بالاتر به فعالیت ادامه دهد و اشتغال زایی بیشتری ایجاد کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت نفت برای این منظور می‌تواند پروژه‌هایی تعریف کند و شرکت ایران صدرا در پروژه‌های سکوهای نفتی به عنوان طرف قرار داد باشد.

جمیری بیان کرد: در این جلسه همچنین تلاش ما بر این بود تا مطالبات و مسائلی که وجود دارد مورد بررسی قرار بگیرد و حل شود تا این شرکت بتواند تحرک بیشتری داشته باشد و با افزایش ظرفیت کار خود، اشتغال بیشتری را در منطقه ایجاد کند.

وی افزود: خوشبختانه در این جلسه توافقات خوبی انجام شد و امیدوارم که با حمایتی که از سوی مجموعه شرکت ملی نفت و با توافقات و قول‌های داده شده و آمادگی که از ناحیه شرکت ایران صدرا بود، شاهد ارتقا این شرکت در اشتغالزایی در استان بوشهر باشیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم در زمینه‌های مختلف در جهت رفع و مشکلات و موانع این شرکت گام‌های بلندی در سطح ملی برداشته شود.