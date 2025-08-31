  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

استفاده از توان داخلی و تخصص فرزندان این مرز و بوم ضروری است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در شرایط سخت تحریمی، استفاده از توان داخلی و تخصص فرزندان این مرز و بوم ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آیین عملیات بارگیری دومین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، تأکید کرد: ایران کشوری با ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع غنی خدادادی است که با تکیه بر این توانمندی‌ها می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.

استاندار بوشهر با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده است، افزود: در شرایط سخت تحریمی، استفاده از توان داخلی و تخصص فرزندان این مرز و بوم ضرورتی انکارناپذیر است و امروز خوشحالیم که در آیینی حضور داریم که حاصل مدیریت و تلاش مجاهدانه متخصصان کشورمان در مجموعه صدرا و با کارفرمایی شرکت پتروپارس است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه این پروژه با ۸۴۰ هزار نفر ساعت کار، ۱۳ هزار و ۲۰۰ متر جوشکاری تخصصی و بهره‌گیری از دانش فنی روز دنیا انجام شده، تصریح کرد: این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده توانمندی ایران در خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات و فناوری‌های راهبردی است.

زارع خاطرنشان کرد: شرکت صدرا ظرفیتی ارزشمند نه‌تنها برای توسعه استان بوشهر بلکه برای تحقق برنامه‌های ملی در حوزه اقتصاد دریاپایه به شمار می‌رود، اعتقاد راسخ دولت چهاردهم و رئیس محترم جمهور به توسعه اقتصاد دریاپایه، پشتوانه‌ای محکم برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خلیج فارس و سایر سواحل کشور است.

وی با قدردانی از وزارت نفت، شرکت پتروپارس، مدیران و کارکنان شرکت صدرا، افزود: این مجموعه علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی در جهان باشد، به ویژه که استان بوشهر با مردمان سختکوش و میزبانی شایسته از صنعت نفت و گاز، نقش مهمی در پیشبرد اهداف ملی ایفا کرده است.

استاندار بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، شاهد موفقیت‌های بیشتری در اجرای پروژه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

وی یادآور شد: بی‌تردید خودباوری و اتکای به توان داخلی، رمز سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی است.

شایان ذکر است برای اجرای این پروژه حدود ۱۴ میلیون یورو سرمایه گذاری صورت گرفته است.

