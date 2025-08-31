استفاده از توان داخلی و تخصص فرزندان این مرز و بوم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آیین عملیات بارگیری دومین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، تأکید کرد: ایران کشوری با ظرفیتهای عظیم انسانی و منابع غنی خدادادی است که با تکیه بر این توانمندیها میتواند مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.
استاندار بوشهر با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده است، افزود: در شرایط سخت تحریمی، استفاده از توان داخلی و تخصص فرزندان این مرز و بوم ضرورتی انکارناپذیر است و امروز خوشحالیم که در آیینی حضور داریم که حاصل مدیریت و تلاش مجاهدانه متخصصان کشورمان در مجموعه صدرا و با کارفرمایی شرکت پتروپارس است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این پروژه با ۸۴۰ هزار نفر ساعت کار، ۱۳ هزار و ۲۰۰ متر جوشکاری تخصصی و بهرهگیری از دانش فنی روز دنیا انجام شده، تصریح کرد: این دستاورد بزرگ نشاندهنده توانمندی ایران در خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات و فناوریهای راهبردی است.
زارع خاطرنشان کرد: شرکت صدرا ظرفیتی ارزشمند نهتنها برای توسعه استان بوشهر بلکه برای تحقق برنامههای ملی در حوزه اقتصاد دریاپایه به شمار میرود، اعتقاد راسخ دولت چهاردهم و رئیس محترم جمهور به توسعه اقتصاد دریاپایه، پشتوانهای محکم برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای خلیج فارس و سایر سواحل کشور است.
وی با قدردانی از وزارت نفت، شرکت پتروپارس، مدیران و کارکنان شرکت صدرا، افزود: این مجموعه علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، میتواند زمینهساز توسعه اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی در جهان باشد، به ویژه که استان بوشهر با مردمان سختکوش و میزبانی شایسته از صنعت نفت و گاز، نقش مهمی در پیشبرد اهداف ملی ایفا کرده است.
استاندار بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، شاهد موفقیتهای بیشتری در اجرای پروژههای ملی و بینالمللی باشیم.
وی یادآور شد: بیتردید خودباوری و اتکای به توان داخلی، رمز سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی است.
شایان ذکر است برای اجرای این پروژه حدود ۱۴ میلیون یورو سرمایه گذاری صورت گرفته است.
