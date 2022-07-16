نخستین تمرین آزادکاران کشورمان در تونس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان که جهت حضور در تورنمنت رنکینگ دار تونس راهی این کشور شده، اولین تمرین خود را در شهر تونس پایتخت این کشور انجام داد.

تیم کشورمان در تورنمنت رنکینگ دار تونس که روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر برگزار می‌شود، در سه وزن و با ۵ کشتی گیر شرکت می‌کند.

علیرضا سرلک و احمد محمدنژاد جوان در وزن ۵۷ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی و علی سوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگرم، اعضای تیم منتخب کشتی آزاد را در این تورنمنت رنکینگ دار تشکیل می‌دهند.



شب گذشته مراسم قرعه کشی تورنمنت رنکینگ دار تونس نیز برگزار شد و کشتی گیران کشورمان حریفان خود را شناختند و از روز یکشنبه به روی تشک خواهند رفت.