آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با ۵ کشتی گیر در ۳ وزن این رقابت‌ها شرکت کرده است که نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای و با حضور ۶ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای در دور گروه ۳ نفره برگزار می‌شود، احمد محمدنژاد جوان و علیرضا سرلک به همراه اودیت از هند به مصاف هم می‌روند.



در وزن ۷۴ کیلوگرم که با حضور ۳ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، یونس امامی به مصاف سزار آلوان از برزیل و ساگار آلجان از هند می‌رود.



در وزن ۷۹ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای و با حضور ۷ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای در دور گروه ۳ و ۴ نفره برگزار می‌شود، محمد نخودی و علی سوادکوهی در گروه A به مصاف همدیگر و گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان و چندر مارستیلر از آمریکا می‌روند.



بر اساس برنامه این رقابت‌ها نمایندگان کشورمان از ظهر یکشنبه به وقت ایران به مصاف حریفان می‌روند.