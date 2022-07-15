  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۵۴

تورنمنت بین‌المللی تونس؛

آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

مراسم قرعه کشی رقابت های بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی جام ظهر صغیر امشب در شهر تونیس کشور تونس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با ۵ کشتی گیر در ۳ وزن این رقابت‌ها شرکت کرده است که نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای و با حضور ۶ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای در دور گروه ۳ نفره برگزار می‌شود، احمد محمدنژاد جوان و علیرضا سرلک به همراه اودیت از هند به مصاف هم می‌روند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که با حضور ۳ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، یونس امامی به مصاف سزار آلوان از برزیل و ساگار آلجان از هند می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای و با حضور ۷ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای در دور گروه ۳ و ۴ نفره برگزار می‌شود، محمد نخودی و علی سوادکوهی در گروه A به مصاف همدیگر و گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان و چندر مارستیلر از آمریکا می‌روند.

بر اساس برنامه این رقابت‌ها نمایندگان کشورمان از ظهر یکشنبه به وقت ایران به مصاف حریفان می‌روند.

کد مطلب 5539008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه