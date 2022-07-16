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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۵۱

سرهنگ رازقی تشریح کرد؛

تمهیدات ترافیکی جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری/ ترددها برقرار است

تمهیدات ترافیکی جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری/ ترددها برقرار است

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، تمهیدات ترافیکی پلیس برای جشن روز عید غدیر در تهران را تشریح کرد.

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز عید غدیر، مراسم ویژه ای به طول ۱۰ کیلومتر از خط ویژه خیابان ولیعصر (عج) برگزار می‌شود، این مراسم در نقاط مهمی چون میدان ولیعصر (عج)، میدان ونک و جلوی پارک ملت و طول خیابان ولیعصر (عج) انجام می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: این مراسم در خط ویژه ولیعصر (عج) برگزار می‌شود و جریان ترافیک در محدوده برگزاری این مراسم کاملاً عادی بوده و برقرار است.

وی ادامه داد: در واقع در مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)، ترافیک برقرار و در جریان است و ورودی و خروجی‌های آن باز است و هیچ منعی برای کسبه و صنوف که در آنجا مشغول کار و فعالیت هستند نیست و جریان ترافیک و رفت و آمد کاملاً برقرار است.

رازقی گفت: اما پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژه ای در این مراسم داشته و به دلیل اینکه قرار است غرفه و موکب هایی در خط ویژه به جهت اقدامات فرهنگی برپا می‌گردد خط ویژه در این مسیر مسدود می‌گردد و اتوبوس‌های خط ۷ که در این مسیر از شمال به جنوب تردد می‌کنند به مسیر بزرگراه چمران هدایت می‌شوند و در مسیر جنوب به شمال نیز جهت جابجایی شهروندان تاکسی‌های ون پیش بینی شده است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: راه‌های شرقی و غربی باز است و ورودی‌ها به خیابان ولیعصر (عج) منع تردد ندارند ولی در جاهایی که ازدیاد جمعیت زیاد می‌گردد مجبور می‌شویم که بصورت مقطعی مسیرها را مسدود و از محور همجوار و محور جانبی خودروها را هدایت کنیم.

وی افزود: کسانی هم که می‌خواهند در این جشن شرکت کنند با توجه به اینکه محدوده منطقه ۶ و ۳، بیشتر تجاری هست و خیابان‌های اطراف آنها مانند خیابان طالقانی، مطهری، بهشتی، فاطمی،، حقانی و میرداماد محل‌های مناسبی برای پارک مراجعین می‌باشند و خودروهای خود را پارک نمایند که البته در این مسیرها تاکسی‌های ون جهت انتقال شهروندان به خیابان ولیعصر (عج) پیش بینی شده است.

رازقی بیان داشت: این اطمینان را می‌دهیم که محدودیت اضافی نداریم و جریان ترافیک کاملاً عادی و ان شاء الله این جشن از نظر ترافیکی در نظم و انضباط خاصی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5539137

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