تمهیدات ترافیکی جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری/ ترددها برقرار است

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز عید غدیر، مراسم ویژه ای به طول ۱۰ کیلومتر از خط ویژه خیابان ولیعصر (عج) برگزار میشود، این مراسم در نقاط مهمی چون میدان ولیعصر (عج)، میدان ونک و جلوی پارک ملت و طول خیابان ولیعصر (عج) انجام میشود.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: این مراسم در خط ویژه ولیعصر (عج) برگزار میشود و جریان ترافیک در محدوده برگزاری این مراسم کاملاً عادی بوده و برقرار است.
وی ادامه داد: در واقع در مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)، ترافیک برقرار و در جریان است و ورودی و خروجیهای آن باز است و هیچ منعی برای کسبه و صنوف که در آنجا مشغول کار و فعالیت هستند نیست و جریان ترافیک و رفت و آمد کاملاً برقرار است.
رازقی گفت: اما پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژه ای در این مراسم داشته و به دلیل اینکه قرار است غرفه و موکب هایی در خط ویژه به جهت اقدامات فرهنگی برپا میگردد خط ویژه در این مسیر مسدود میگردد و اتوبوسهای خط ۷ که در این مسیر از شمال به جنوب تردد میکنند به مسیر بزرگراه چمران هدایت میشوند و در مسیر جنوب به شمال نیز جهت جابجایی شهروندان تاکسیهای ون پیش بینی شده است.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: راههای شرقی و غربی باز است و ورودیها به خیابان ولیعصر (عج) منع تردد ندارند ولی در جاهایی که ازدیاد جمعیت زیاد میگردد مجبور میشویم که بصورت مقطعی مسیرها را مسدود و از محور همجوار و محور جانبی خودروها را هدایت کنیم.
وی افزود: کسانی هم که میخواهند در این جشن شرکت کنند با توجه به اینکه محدوده منطقه ۶ و ۳، بیشتر تجاری هست و خیابانهای اطراف آنها مانند خیابان طالقانی، مطهری، بهشتی، فاطمی،، حقانی و میرداماد محلهای مناسبی برای پارک مراجعین میباشند و خودروهای خود را پارک نمایند که البته در این مسیرها تاکسیهای ون جهت انتقال شهروندان به خیابان ولیعصر (عج) پیش بینی شده است.
رازقی بیان داشت: این اطمینان را میدهیم که محدودیت اضافی نداریم و جریان ترافیک کاملاً عادی و ان شاء الله این جشن از نظر ترافیکی در نظم و انضباط خاصی برگزار میشود.
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