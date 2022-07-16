به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رازقی افزود: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبحگاه شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر تهران بودیم.

وی ادامه داد: محدوده بلوار ارتش، بزرگراه امام علی (ع) در برخی نقاط، چمران، لشگری غرب به شرق و خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان دارای ترافیک عادی و روان هستند.

سرهنگ رازقی افزود: مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی و نهم دی، بابایی شرق به غرب، زین الدین و بزرگراه همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد و ستاری شاهد بار ترافیکی سنگینی هستیم.

وی گفت: به دلیل تعطیلی روز گذشته و روز دوشنبه، شاید هنوز برخی مسافران به شهر بازنگشته اند و همین امر و تأخیر شروع ترافیک، در ابتدای صبح شاهد ترافیک روان و عادی در برخی نقاط ذکر شده بودیم.