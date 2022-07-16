  1. استانها
  2. تهران
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۳

مدیر کل هواشناسی استان تهران خبر داد؛

افزایش نسبی دمای هوای استان تهران از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه

افزایش نسبی دمای هوای استان تهران از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه

تهران- مدیر کل هواشناسی استان تهران از پیش بینی افزایش نسبی دمای هوا در استان از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه خبر داد.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی استان تهران اظهار داشت: بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده با آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با وزش باد گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

جلالی افزود: طی این مدت در پاره‌ای نقاط به ویژه در نواحی جنوبی استان تهران وزش باد شدید و گرد و غبار موقت را خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دمای هوای استان خبر داد و گفت: از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.

کد مطلب 5539187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه