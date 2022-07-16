افزایش نسبی دمای هوای استان تهران از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی استان تهران اظهار داشت: بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده با آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با وزش باد گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
جلالی افزود: طی این مدت در پارهای نقاط به ویژه در نواحی جنوبی استان تهران وزش باد شدید و گرد و غبار موقت را خواهیم داشت.
مدیر کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دمای هوای استان خبر داد و گفت: از فردا یکشنبه ۲۶ تیرماه شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.
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