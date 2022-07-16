حمله امروز به غزه بیانگر اوج حمایت‌ آمریکا از جنایات صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز (شنبه) تاکید کرد: حمله صبح امروز جنگندههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه که مستقیماً پس از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی صورت گرفت، بیانگر اوج حمایتهای آمریکا از این رژیم و تشویق به ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین است.
سخنگوی حماس تصریح کرد: یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی عاجزانه در تلاش است تا به جامعه صهیونیستی ثابت کند که قادر به بازیابی توان بازدارندگی از دست رفته این رژیم در برابر ضربات کاری و بینظیر مقاومت است.
برهوم ضمن تمجید از مجاهدان مقاومت که با جنگندههای اسرائیلی مقابله کرده و آنها را وادار به ترک آسمان غزه کردند، تاکید کرد که مقاومت قهرمان فلسطین همچون دژی مستحکم از این ملت دفاع خواهد کرد.
گفتنی است بامداد امروز جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی یک پایگاه مقاومت فلسطین در غزه را هدف بمباران قرار دادند.
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