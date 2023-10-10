فرود اولین هواپیمای آمریکایی حامل تسلیحات در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اولین هواپیمای آمریکایی حامل تسلیحات نظامی برای وارد فلسطین اشغالی شده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به طرز جنون‌آمیز و وحشیانه‌ای در حال بمباران رفح و خان یونس است.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که خانه ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام را در نوار غزه بمباران کرده است.

از سوی دیگر، شامگاه سه شنبه ارتش اشغالگر صهیونیستی پرتاب تعدادی موشک از سوریه به سمت فلسطین اشغالی را تأیید کرد.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که از مرز سوریه به سمت شهرک‌ها و مناطق داخلی موشک شلیک شده است.

گزارش‌های اولیه نیز از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به سوریه حکایت دارد که احتمالاً این حمله در پاسخ به تنش‌های اخیر صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یک کارشناس فلسطین با نام «علی برکه»، در گزارشی تاکید کرده است که آمریکا باید بداند که اگر وارد جنگ شود، نبرد به کشورهای دیگر هم کشیده خواهد شد.

ساعاتی پیش نیز جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.

بایدن گفت: «در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.»

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آن‌ها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.

بایدن در حالی که معاونش، «کامالا هریس» و همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا پشت سر او ایستاده بودند، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در میان کسانی هستند که توسط نیروهای حماس گروگان گرفته شده‌اند. او تعداد آنها را مشخص نکرد، اما گفت که به مقامات آمریکایی دستور داده است تا برنامه‌های خود را در کمک برای آزادی گروگان‌ها چند برابر کنند.

او گفت: «به عنوان رئیس جمهور، اولویتی بالاتر از امنیت آمریکایی‌هایی که در سرتاسر جهان به گروگان گرفته می‌شوند، ندارم.»

بایدن اشاره‌ای گذرا به ناکارآمدی سیاسی در واشنگتن کرد و گفت: مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر به دلیل درگیری‌های درونی میان اکثریت حزب جمهوری خواه رئیس ندارد. او گفت که وقتی کنگره به کار خود بازگردد، از اعضا می‌خواهد که اقدامات فوری برای تأمین مالی الزامات امنیت ملی شرکای مهم ما را انجام دهند.

بایدن با اشاره به تحولات فلسطین گفت: «همه شما می‌دانید که این آسیب‌ها هرگز از بین نمی‌روند، هنوز خانواده‌های زیادی هستند که ناامیدانه منتظر شنیدن سرنوشت عزیزان خود هستند و نمی‌دانند زنده هستند یا مرده یا گروگان.»

بایدن اظهارات خود را پس از تماس تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بیان کرد که سومین تماس بین رهبران دو طرف از زمان حمله بود.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده که ۲۶۰ نفر از آنها کودک و ۲۳۰ نفر آنها زن هستند. طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.