به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» سه‌شنبه ۲۱ تیر با حضور احمدرضا طاووسی نویسنده، علی پیراسته راوی دفاع مقدس، علیرضا مهرداد منتقد ادبی، تعدادی از رزمندگان، جانبازان و جمعی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در رواق کتاب حرم مطهر رضوی نقد و بررسی شد.

احمدرضا طاووسی، نویسنده کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» و از فرماندهان دفاع مقدس درباره محتوای این اثر گفت: این کتاب خاطرات ۷ سال دفاع مقدس از سال‌های ۶۰ تا ۶۷ است که در ۴۰ قسمت تدوین شده و هر بخش با عنوانی جدا، زنجیره‌وار به بیان خاطرات متعدد و متنوع از صحنه‌های مختلف دوران پرافتخار هشت سال دفاع‌مقدس می‌پردازد.

وی افزود: این اثر خاطرات هفت سال جنگ است، در عملیات مختلف حضور داشتم و در عملیات مرصاد به عنوان یک خبرنگار میدانی نوشتم؛ فاجعه حلبچه را دیدم و حوادثی که رخ داد را خودم رصد کردم.

طاووسی گفت: هدف عمده من از نگارش کتاب روایت و به تصویر کشیدن فرهنگ دفاع مقدس بود. این کتاب هم خاطرات طنز و شیرین و هم خاطرات سخت را شامل می‌شود.

وی افزود: نام این کتاب برگرفته از خاطره‌ای مربوط به عملیات خیبر است، زمانی که نیروهای رزمنده از جزایر مجنون به حور اعزام شدند و از آنجا در منطقه‌ای بنام روطه در نزدیکی دجله پدافند کردند که به دلیل خاص بودن خاطره این عملیات اسم کتاب نیز از این منطقه انتخاب شد.

طاووسی اضافه کرد: دو قسمت این اثر از دو جهت نسبت به سایر بخش‌ها ویژه‌تر است؛ در خاطره هجدهم که مربوط به پرواز ناتمام من می‌شود به بیان خاطره مجروحیتم در روطه و خروج روح از بدن و صعود به عمق کهکشان‌ها می‌پردازد و دیگری خاطره شانزدهم که مظلومیت و سلحشوری بسیجیان را به تصویر کشیده است.



این فرمانده دفاع مقدس در ادامه به بیان انگیزه نگارش این کتاب پرداخت و گفت: از سال ۶۰ و در سن ۱۷ سالگی به عنوان فرمانده گروهان وارد جبهه‌های جنگ شدم. در دو سال ابتدایی جنگ، شهیدان و رزمندگان و جانبازان بسیاری داشتیم و چون از نزدیک شاهد اتفاقات جنگ بودم بیان واقعیت‌های جنگ را ادای دین و تکلیف برای خود می‌دانستم تا به عنوان سند تاریخی، ماندگار شود و برای نسل بعد به یادگار بماند.

نویسنده کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» با بیان اینکه نگارش این اثر از سال ۶۹ آغاز و به مرور تا سال ۸۱ ادامه داشت، افزود: چاپ اول و دوم این کتاب در سال ۹۳ توسط حوزه هنری منتشر شد و سال ۹۸ این افتخار نصیب من شد تا چاپ بعدی آن زیر نظر آستان قدس رضوی توسط انتشارات به‌نشر منتشر و روانه بازار کتاب شود.

در ادامه این نشست علیرضا مهرداد منتقد ادبی و دبیر نشست گفت: این کتاب دایره المعارفی است از اسامی افرادی که به هر شکلی وارد جنگ و عملیات شدند و نامی از آنها در جایی نیست. در این کتاب تا جایی که امکان داشت نام حدود ۱۰۰۰ نفر از افراد مختلف در انتهای کتاب ذکر شده تا یادی از آنها باقی بماند و موجب دلگرمی خانواده‌هایشان شود.

وی با اشاره به اینکه این کتاب یک حماسه تاریخی و منطقی بر اساس واقعیت‌های جنگ تحمیلی است، افزود: خاطرات این کتاب بدون آرمان گرایی روایت شده و در مدت سال‌های حضور نویسنده کتاب در جنگ شامل عملیات‌های تهاجمی رزمندگان اسلام و سایر عملیات‌های شاخص و مهم همچون آزادسازی شهرهای بستان و خرمشهر، فتح جزایر مجنون و بندر استراتژیک فاو و… است. به‌علاوه سایر حوادث مرتبط با جنگ مانند جمعه خونین مکه و کشتار حجاج در سال ۱۳۶۶، فاجعه انسانی در شهر حلبچه و همچنین عملیات تهاجمی منافقین در روزهای پایانی جنگ و مقابله نیروهای رزمنده با آن‌ها در عملیات مرصاد را شامل می‌شود.

علی پیراسته راوی دفاع مقدس نیز در این نشست گفت: برای اولین بار در یک کتاب مشاهده کردم که یک نفر اسامی همه ی رزمنده‌ها را در کتابش آورده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» افزود: در این اثر به خوبی به فیزیک مناطق جنگی پرداخته شده است.

اجرای گروه سرود فسا، امضای کتاب توسط نویسنده، پرسش و پاسخ مخاطبان، خوانش بخشی از کتاب و گرفتن عکس یادگاری از دیگر برنامه‌های نشست نقد و بررسی کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» بود.

چاپ چهارم کتاب «روطه؛ جبهه‌ای به عرض ۱۰ متر» به قلم احمدرضا طاووسی در ۵۴۴ صفحه قطع رقعی با شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است؛ نویسنده در این اثر، خاطرات متعدد و متنوع از دومین سال جنگ تا آخرین روزهای دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس از جمله اولین عملیات‌های تهاجمی رزمندگان اسلام و عملیات‌های شاخص و مهم مانند آزادسازی شهرهای بستان و خرمشهر، فتح جزایر مجنون، بندر استراتژیک فاو و سایر حوادث مرتبط با جنگ مانند جمعه‌ی خونین مکه و کشتار حجاج بی دفاع کشورمان توسط آل سعود در مرداد ماه فاجعه انسانی در شهر حلبچه، عملیات تهاجمی منافقین در روزهای پایانی جنگ و مقابله نیروهای رزمنده با آن‌ها در عملیات مرصاد را روایت می‌کند.

روطه، قسمتی از منطقه عملیاتی تیپ قمر بنی هاشم در عملیات خیبر، در شرق رود دجله و در مجاورت هورالعظیم واقع شده است.