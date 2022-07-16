قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱/ افزایش قیمت برخی خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت روزانه با تغییراتی همراه شد.
|نوع خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|وانت آریسان
|۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|سمند LX
|۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷
|۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷ دوگانه سوز
|۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|سمند سورن ELX
|۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|دنا (تیپ ۱)
|۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس ساده
|۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس دندهای توربو
|۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک توربو
|۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵
|۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
|۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|پژو SLX ۴۰۵
|۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس
|۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس دوگانه سوز
|۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس اتوماتیک
|۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای
|۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما
|۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما
|۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۲
|۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ صندوقدار
|۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۰۸
|۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۵۰۸
|۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|رانا LX
|۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|دانگ فنگ H۳۰
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر E۲
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس دندهای
|۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس اتوماتیک
|۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵)
|۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو (S۷)
|۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی
|۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون دیزل
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو کپچر
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|سوزوکی ویتارا اتومات
|۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس
|۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷)
|۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دندهای
|۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک
|۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس پانوراما
|۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک
|۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۱۱
|۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۱
|۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۲
|۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۵۱
|۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا
|۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲
|۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲ پلاس
|۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا دندهای EX
|۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای
|۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای R
|۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد
|۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد گازسوز
|۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد دیزل
|۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|آریو
|۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS۳۵
|۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|کیا سراتو ۲۰۰۰
|۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|سیتروئن C۳
|۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا ۱۵۱ پلاس
|۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا صندوق دار پلاس
|۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا پلاس دندهای
|۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا s دندهای
|۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک اتوماتیک پلاس
|۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|وانت پادرا پلاس
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای S
|۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
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