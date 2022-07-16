دستگیری سارق خودرو در آزادراه کرج - قزوین

سرهنگ محمد نادر بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تردد یک دستگاه خودروی پراید سرقتی در آزادراه کرج- قزوین و اعلان هشدار از سوی دوربین و سامانه‌های هوشمند پلیس، بلافاصله موضوع به نزدیک ترین واحد گشتی پلیس آگاهی اعلام شد.

وی افزود: با حضور مأموران در آزادراه، سارق با رؤیت پلیس اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز و چندین مرتبه صدور دستور توقف، راننده بدون توجه به این هشدارها همچنان با انجام حرکات خطرناک به مسیرش ادامه می‌داد.

این مقام انتظامی با اشاره به شلیک چند تیر هوایی از سوی مأموران با متوقف کردن خودرو سرقتی، تصریح کرد: در ادامه مأموران پس از اعلام هشدارهای متوالی، در نهایت با شلیک یک گلوله به سمت لاستیک خودرو آن را متوقف و سارق را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی پلیس برای ارتقا امنیت مردم از اولویت‌های اصلی پلیس است.