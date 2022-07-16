دو هزار و ۱۰۲ نفر از مراکز ژنتیک خراسان جنوبی خدمت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های بهزیستی بحث غربالگری بینایی با هدف پیشگیری از معلولیت‌های در این حوزه برای کودکان بین ۳ تا ۶ سال است.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در سال گذشته برای ۳۵۰ نفر از افرادی که غربالگری بینایی داشتند، عینک تجویز شده و ۲۳ نفر برای عمل جراحی به استان‌های دیگر اعزام شدند.

کمک ۱۵ میلیون تومانی برای دریافت خدمات ژنتیک

شرفی با اشاره به اینکه در سال گذشته در بحث‌های مرتبط با ژنتیک دو میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم، ادامه‌داد: در حوزه ژنتیک تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان به خانواده‌هایی که به قبیل آزمایش‌ها نیاز داشته باشند، کمک می‌کنیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: دو هزار و ۱۰۲ نفر نیز از خدمات چهار مرکز ژنتیک فعال ما بهره می‌گیرد.

شرفی با تأکید بر اینکه بر اساس آمار بهزیستی و تعداد دریافت کنندگان خدمات نرخ معلولیت در استان از متوسط کشوری بالاتر است، اظهار کرد: همه این موارد اهمیت آزمایش‌های ژنتیک را بیشتر می‌کند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: یکی از اقدامات در حوزه توانمندسازی بسته‌های تشویقی و تسهیلات کم بهره تا ۱۰۰ میلیون تومان برای معلول و یا کارفرمایی که شخص معلول را به کار گیرد، است.

شرفی بیان کرد: اگر کارفرمایی افراد دارای معلولیت شدید را به کارگیری کند ۵۰ درصد از حقوق قانون کار تا ۵ سال به جبران کارایی توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

مشوق‌های اشتغال زایی برای معلولان

وی با بیان اینکه مبلغ تسهیلات کم بهره در ۶ ماهه دوم سال تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، اظهارکرد: از دیگر مشوق‌های برای اشتغال معلولان پرداخت ۲۳ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه است.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی با تأکید به اینکه ۴۱ هزار و ۸۸۲ نفر تحت پوشش بهزیستی خراسان‌جنوبی در بخش‌های مختلف است، بیان‌کرد: در حال حاضر در بهزیستی استان ۱۰ هزار و ۱۶۳ پرونده در بخش اجتماعی و ۲۳ هزار و ۵۸۶ پرونده در بخش توانبخشی وجود دارد.

شرفی با اشاره به اینکه برای ۳۱۹ نفر از معلولان نیز حق پرستاری پرداخت می‌شود، ادامه‌داد: در حوزه توانبخشی تعداد پنج هزار نفر پشت نوبت دریافت خدمات داشتیم ولی با مساعدت‌ها در حال حاضر ۹۸۵ نفر کاهش یافته است.

وی اظهارکرد: سه مرکز گذری کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز در شهرهای بیرجند، درمیان و زیرکوه به افراد در معرض آسیب ارائه خدمت در حوزه‌های مختلف می‌کنند.

فعالیت ۲۸ مرکز درمان و پیشگیری از اعتیاد

مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در بحث مراکز اعتیاد در حال حاضر ۲۸ مرکز درمان و پیشگیری اعتیاد در استان فعالیت می‌کنند.

شرفی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۹۹۷ نفر از کل مراکز پیشگیری و درمان اعتیاد ما خدمت می‌گیرند، اظهارکرد: ۱۱ هزار و ۵۵۵ نفر نیز از ۵۶ مرکز مشاوره در خراسان جنوبی خدمت گرفته‌اند.

وی یادآور شد: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۳۸ نفر غربالگری شنوایی و ۴۳ هزار و ۵۵ نفر نیز غربالگری شنوایی شدند.