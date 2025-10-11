به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه پانصد و چهلمین مرکز توانبخشی بیماران روان مزمن امروز افتتاح شد، گفت: در حوزه افراد دارای معلولیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور وجود دارند که حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و از این میان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و مستمری‌بگیر این سازمان هستند.

وی ادامه داد: در ۳۲۳۹ مرکز آموزشی، توانبخشی، کارگاهی و حمایتی به این افراد خدمات ارائه می‌شود و ۱۵۸ هزار نفر دارای معلولیت از بیش از ۱۰ نوع خدمت آموزشی، توانبخشی و حمایتی بهره‌مند هستند. مراکز آموزشی و توانبخشی افراد دارای معلولیت ذهنی، سالمندان، ناشنوایان، اختلالات بلع، بینایی، اوتیسم، جسمی‌ـ‌حرکتی، ضایعه نخاعی و توانبخشی حرفه‌ای از جمله این مراکز هستند.همچنین در حوزه بیماران روان مزمن، پیش از این ۵۳۹ مرکز فعال بود و امروز با همکاری دانشگاه آزاد، پانصد و چهلمین مرکز افتتاح شد که بیش از ۴۰ هزار بیمار مزمن روانی با ۸۵ درصد پرداخت یارانه از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با قدردانی از نقش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از جناب آقای قاسمی؛ رئیس دانشگاه آزاد واحد سبزوار به طور ویژه تشکر می‌کنم و امیدوارم نخست با استفاده از توان علمی دانشگاه در جهت تسلط پرسنل بر وضعیت بیماران روان مزمن، دوم با بهره‌گیری از کارگاه‌های حرفه‌آموزی فعال، سوم از طریق باشگاه‌های ورزشی پویا، چهارم با سیستم پاداش‌دهی «توکن» و همچنین با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند آرایشگاه، کافی‌شاپ و سوپرمارکت در تسریع روند درمان گام بردارند.

وی افزود: انتظار می‌رود بخش بهبود برای ارائه خدمات آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی و حمایتی به کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شود و با تلاش برای ارتقای خدمات، بازپیوند کودکان و نوجوانان به جامعه و تأمین امکانات پرستاری و دارویی، این مرکز در مسیر پیشرفت مستمر قرار گیرد.

۶۴۰ هزار دانش آموز تحت حمایت بهزیستی

حسینی با اشاره به روز جهانی کودک (۱۷ مهرماه) و بازگشایی مدارس گفت: امسال ۶۴۰ هزار دانش‌آموز تا پایان سال از کمک‌هزینه‌های تحصیلی و ۲۰ هزار دانشجو از خدمات حمایتی بهره‌مند خواهند شد و تاکنون ۱۵۳ میلیارد تومان در سال گذشته با تخصیص ۱۰۰ درصدی در این زمینه هزینه شده است.

وی افزود: ۹ هزار دانش‌آموز به‌صورت رایگان بورسیه شده‌اند و با همکاری مؤسسه قلم‌چی، امسال در طرح غربالگری و استعدادیابی مهارت آموزشی، ۳۰ هزار دانش‌آموز با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. سال گذشته برای دانش‌آموزان مناطق محروم، اعتبار ویژه‌ای برای توانمندسازی آموزشی تخصیص یافت که برای ۹ هزار دانش‌آموز در هفت استان محروم با تخصیص ۱۰۰ درصدی اجرا شد و امسال شاهد رشد ۳۰ درصدی در این حوزه خواهیم بود.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در پویش «همه حاضر»، ۱۷۷ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین لوازم‌التحریر ۱۳۵ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز اختصاص یافته است همچنین در ۶۶۷ مرکز شبه‌خانواده، ۹ هزار کودک علاوه بر پشتیبانی‌های اقامتی و توانبخشی شبانه‌روزی از خدمات تحصیلی ویژه نیز بهره‌مند می‌شوند.

حسینی عنوان کرد: ۴۶۶ مؤسسه غیردولتی در حوزه کودکان فعال‌اند و در زمینه بازماندگی از تحصیل، طرح بازگشت و تداوم تحصیلی فرزندان خانواده‌های زن سرپرست خانوار با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است از میان ۱۲۳۴ کودک بازمانده از تحصیل، تاکنون ۵۳۰ نفر به چرخه آموزش بازگشته‌اند و پیگیری برای بازگشت سایرین ادامه دارد. در حوزه دانش‌آموزان دارای معلولیت نیز ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که ۱۵ هزار نفر از آن‌ها تربیت‌ناپذیرند و امیدواریم ۱۱ هزار نفر دیگر را به چرخه آموزش بازگردانیم.

وی گفت: در حوزه درمان و سلامت کودکان، هزینه‌های درمان و تجهیزات توانبخشی مانند سمعک، ارتوز و پروتز، کمک‌هزینه لوازم بهداشتی، حق پرستاری و سایر خدمات در ۱۰ نوع مرکز آموزش توانبخشی ارائه می‌شود همچنین برای ۲۲۰۰ کودک جراحی و درمان صورت گرفته که در مجموع، هزینه‌ای بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان داشته است.

یک میلیون سالمند تحت پوشش بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: سازمان بهزیستی در ۷۰۰ مرکز توانبخشی خدمات مراقبت و درمان در منزل را به بیش از یک میلیون سالمند ارائه می‌دهد، بیش از سه هزار مرکز مشاوره با مجوز سازمان، خدمات روان‌شناختی به جامعه ارائه می‌کنند، سامانه تلفنی ۱۴۸۰ در تمام استان‌ها خدمات رایگان مشاوره‌ای ارائه می‌دهد و اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ نیز به صورت رایگان و شبانه‌روزی در خدمت مردم است.

وی گفت: در سال اخیر با پرورش نیروهای تخصصی در حوزه مشاوره، اقدامات مؤثری از جمله مداخله در خودکشی، تربیت درمانگر جنسی و سالمندی، مشاوره تخصصی اعتیاد و قمار، ازدواج و والدگری، دوره نوجوانی و بلوغ و مداخله در بحران‌های اجتماعی انجام شده است که ۳ هزار نفر در این فرایند شرکت کرده‌اند.

حسینی بیان کرد: در حوزه اعتیاد، دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور داریم. سازمان بهزیستی در بخش پیشگیری با ۳ هزار تیم، ۵۲۱۴ محله را تحت پوشش قرار داده و ۱۵ میلیون نفر جمعیت هدف را در قالب طرح‌های «پازک، پاترا و کیان» تحت آموزش و خدمات قرار داده است. با تشکیل گروه‌های همیاران سلامت روانی‌اجتماعی برای نوجوانان تحت عنوان طرح «مانا» و برای زنان با عنوان «خاتم» در ۸۰۰ شهر کشور، ۹۸ هزار دختر و پسر نوجوان تحت پوشش خدمات پیشگیری و توانمندسازی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در قلمرو کاهش آسیب اعتیاد، ۳۶۷ مرکز به ۸۳ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند. این مراکز شامل دی‌آی‌سی، شلتر، گذری سیار، موبایل‌ون، ایستگاه‌های کانکسی کاهش آسیب و تیم‌های سیار هستند. در حوزه خدمات درمانی غیردارویی اعتیاد نیز ۱۲۱۲ مرکز شامل کمپ‌های ماده ۱۵، تی‌سی و ماده ۱۶ به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ارائه خدمت می‌کنند. در حوزه خدمات حمایتی، توانمندسازی، بازپیوند و فرصت‌آفرینی برای بهبودیافتگان اعتیاد، با ۶۸ مرکز، ۳۸۸ هزار نفر و از طریق مدیریت مورد، ۲۳۳ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند که در مجموع، ۶۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: به مناسبت روز جهانی ناشنوایان لازم است اشاره کنم که در طرح غربالگری ناشنوایی، تاکنون ۱۸ میلیون بار غربالگری انجام شده و دست‌کم ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی نجات یافته‌اند. همچنین به مناسبت روز جهانی نابینایان با اجرای طرح غربالگری بینایی که تاکنون ۶۲ میلیون بار انجام شده، حداقل ۵۵۰ هزار نفر از تنبلی چشم نجات یافته‌اند و میزان شیوع این عارضه به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.