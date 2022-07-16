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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

در نشست وزیران انرژی و نفت دو کشور؛

توافق‌نامه اجرایی پروژه اتصال خطوط برق بین عربستان و عراق امضا شد

توافق‌نامه اجرایی پروژه اتصال خطوط برق بین عربستان و عراق امضا شد

وزیر نیروی عربستان سعودی در نشستی مشترک با وزیر نفت عراق، توافق‌نامه اجرایی اتصال شبکه برق دو کشور را به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در نشستی با حضور احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر نیرو عربستان سعودی، توافقنامه اجرایی پروژه اتصال خطوط برق میان عربستان سعودی و جمهوری عراق به امضا رسید.

وزیر نیرو عربستان سعودی، این توافق نامه را بیانگر همکاری مستمر میان عراق و عربستان در همه زمینه‌ها و تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور دانست.

وی با اشاره به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، از سرمایه گذاری‌های راهبردی در بخش‌های مستعد در منطقه خبر داد و گفت: شبکه برق عربستان سعودی بزرگترین شبکه برق در خاورمیانه است و به مرکز اتصال خطوط برق در منطقه تبدیل خواهد شد.

عربستان سعودی و عراق سال گذشته تفاهم نامه‌ای در زمینه اتصال خطوط برق دو کشور به امضا رسانده بودند و با امضای این توافق جدید، در نظر دارند این پروژه را در آینده نزدیک اجرایی کنند.

گفتنی است در سالهای اخیر پس از آغاز دوران ولیعهدی محمد بن سلمان عربستان سعودی تلاش کرده از رهگذر توافقات اقتصادی و سرمایه گذاری‌های هنگفت، اهداف خود را در منطقه محقق کند.

کد مطلب 5539416

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      زنگ خطر برای ایران وهابیون سعودی سعی دارند تا با اتصال خطوط برق به عراق آنها را زیر سلطه خودشان بگیرند؟

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