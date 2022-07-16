به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن خوشخو اظهار داشت: با توجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی برای نظم دهی به پروازها مقرر شد ۷ شهر از فروش چارتری بلیت هواپیما منع شوند که این شهرها شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و بندر عباس هستند و بهای بلیت در پروازهای چارتری یا سیستمی نباید خارج از سقف تعیین شده باشد.
وی با بیان اینکه جلساتی در شورایعالی هواپیمایی در یک ماه گذشته برگزار شد، افزود: مهمترین دستورالعملهای این شورا درباره برگزاری مراسم اربعین بود که باید به صورت منظم عملیات پروازها صورت گیرد.
خوشخو افزود: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، فروش پروازهای چارتری در بازه زمانی اربعین نیز ممنوع اعلام شد و این امر به شرکتهای هواپیمایی اعلام میشود.
وی درباره اینکه معمولاً در ایام پیک پروازها، شرکتهای هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت میکنند نیز گفت: درخواستهایی برای افزایش قیمت از سوی شرکتهای هواپیمایی با توجه به نرخ ارز، تورم و افزایش حقوق و دستمزدها داشتیم که بررسیهای کارشناسی صورت گرفته اما هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم و این درخواستها باید در شورایعالی هواپیمایی مطرح و تصویب شود.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد؛
فروش چارتری بلیت هواپیما به مقصد ۷ شهر ممنوع شد
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش چارتری بلیت هواپیما به مقصد هفت شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن خوشخو اظهار داشت: با توجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی برای نظم دهی به پروازها مقرر شد ۷ شهر از فروش چارتری بلیت هواپیما منع شوند که این شهرها شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و بندر عباس هستند و بهای بلیت در پروازهای چارتری یا سیستمی نباید خارج از سقف تعیین شده باشد.
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