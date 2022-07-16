قلعه مارکوه در مالکیت میراث فرهنگی نیست/ثبت ۶ اثر طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی پیش ازظهر شنبه در کمیته میراث فرهنگی استان گفت: قلعه مارکوه در مالکیت میراثفرهنگی نیست و نمیتواند در خصوص واگذاری آن به بخش خصوصی اعلام نظر کند.
وی در پی درخواست متعدد مبنی بر واگذاری بنای تاریخی قلعه مارکوه به بخش خصوصی گفت: با توجه به عدم مالکیت این ادارهکل، اعلام نظر در مورد هرگونه واگذاری و بهرهبرداری از عرصه و حریم قلعه مارکوه جایگاه قانونی ندارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: قطعاً هر گونه اقدام در این خصوص منوط به تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل مطالعات میدانی شامل کاوش، خواناسازی، پیگردی، تثبیت و مرمت بقایای مکشوفه معماری این بار باارزش تاریخی است.
ایزدی با بیان این مطلب که قلعه مارکوه در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است خاطرنشان کرد: مالکیت عرصه و حریم درجه یک این اثر جزو آثار ملی با حق استفاده اداره کل منابعطبیعی است که از سال ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ سال به شهرداری کتالم و ساداتشهر واگذار شدهاست.
وی گفت: قلعه مارکوه ازجمله بناهای تدافعی قرون اولیه اسلامی که با توجه به اتفاقات تاریخی، موقعیت قرارگیری و کیلومترها چشمانداز به نقاط دور مورد توجه تاریخنویسان و سیاحان بود و از آثار تاریخی شهرستان رامسر به شمار میآید.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: شش پرونده آثار طبیعی در شهرستانهای بهشهر، نکا و بابلسر تکمیل و پس از تأیید در شورای ثبت به عنوان اثر طبیعی کشور شناخته میشود.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی مازندران افزود: از ابتدای تأسیس واحد ثبت میراثطبیعی از سال ۱۳۸۷ در سازمان میراثفرهنگی وقت تاکنون بیش از یک هزار اثر در کل کشور در فهرست ملی میراثطبیعی به ثبت رسیده که از این میان ۸۷ اثر تقریباً ۹ درصد کل آثار ثبت شده طبیعی کشور متعلق به استان مازندران است.
وی با اشاره به اینکه قله دماوند اولین اثر طبیعی ملی است که به شماره یک در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ گفت: تا کنون ۳ اثر طبیعی دریاچه ولشت، دریاچه استخرپشت و چشمه سورت جز ۳ اثر تعیین حریم شده طبیعی در کل کشور است که عرصه و حریم آن ابلاغ شده است.
ارشادی با بیان اینکه از میان لکههای جنگلهای هیرکانی استان که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده لکه جنگلی حوزه ۴۶ کجور پیش ازاین در سال ۱۳۸۷ در فهرست میراث ملی نیز به ثبت رسید؛ خاطرنشان کرد: قله دماوند، علم کوه و چشمه باداب سورت از جمله آثار طبیعی است که در فهرست موقت یونسکو به منظور انتظار جهت تشکیل پرونده برای ثبت جهانی قرار دارد.
در حال حاضر ۸۷ اثر طبیعی درلیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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