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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

با استقبال معاون اجرایی شورای عالی قرآن؛

اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج بازگشتند

اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج بازگشتند

اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع سال جاری صبح امروز شنبه ٢۵ تیرماه، وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع سال جاری صبح شنبه ٢۵ تیرماه، وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

بنابراین گزارش، قاسم رضیعی سرپرست کاروان نور، مسعود نوری و مجتبی پرویزی، بعد از یک ماه انجام مأموریت قرآنی در سرزمین وحی با استقبال محمدتقی میرزاجانی معاون اجرایی شورای عالی قرآن به کشور بازگشتند.

سایر اعضای کاروان بیست و یک نفره قرآنی، که در حال حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره مشغول اجرای برنامه‌های قرآنی هستند، در روزها و هفته‌های آینده به تدریج به کشورمان بر خواهند گشت.

اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج بازگشتند

اولین گروه از کاروان قرآنی اعزامی به حج بازگشتند

کد مطلب 5539505

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