تداوم قاچاق دام، آرد و سوخت در شهرستان بیرجند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ظهر امروز طی جلسه ای با عنوان کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر کالای قاچاق و ارز بیرجند موضوع قاچاق دام، سوخت و آرد در شهرستان بیرجند مطرح و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

شهرام اسحاقی، نماینده انتظامی بیرجند با اشاره به کشف ۲۰۲ لیتر سوخت مکشوفه در سال جاری، گفت: یکی از معضلات موجود در این زمینه افرادی هستند که با دارا بودن چند وسیله نقلیه با قاچاق سوخت برای کسب در آمد از آنها استفاده می کنند که باید راهکار مناسبی برای برخود با آنها ارائه شود.

نماینده پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه بر اساس قوانین موجود دام قاچاق بعد از کشف باید تحویل جهاد کشاورزی شود، افزود: در بعضی از شهرستان های استان دام قاچاق کشف شده توسط جهاد کشاورزی از همکاران ما تحویل گرفته نمی شود که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.

سرگرد احمد محمودی اضافه کرد: انتظامی استان تنها دستگاه کاشف کالای قاچاق است و انجام مراحل اداری بعد، ارتباطی به انتظامی ندارد و توسط دستگاه های مربوط باید اجرا شود.

رئیس دامپزشکی بیرجند با بیان اینکه در میدان دام این شهرستان مکانی برای نگهداری دام های قاچاق تا تعیین تکلیف مشخص شده است، گفت: هزینه مربوط به آن از صاحب دام گرفته می شود تا پس از آن مراحل بعدی مانند پلاک کوبی انجام شود.

ضرورت جلوگیری از کشتارهای غیر مجاز دام

حسن علیزاده با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در این حوزه در کشتارهای غیر مجاز دام است، گفت: به طور معمول در این موارد دام کشتار شده هم غیر مجاز است که نیاز به همکاری انتظامی استان داریم تا از طولانی شدن روند کار در این باره جلوگیری شود.

نماینده تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم گفت: بعد از اینکه گزارشاهای مربوط به قاچاق کالا به ویژه در حوزه اموال تملیکی به ما ارائه می شود، سریع به آنها رسیدگی می کنیم.

محمود کشتگربا بیان اینکه در بیرجند ۷۴۰ پرونده وارده در زمینه قاچاق کالا داشته ایم، گفت: ۷۰۰ مورد آن با ۱۵۳ میلیارد ریال محکومیت مختومه شده و ۴۰پ رونده که نیاز به استعلام های خاصی داشته اند، باقی مانده اند.

به گفته وی بر اساس قوانین موجود دام قاچاق کشف شده باید تحویل جهاد کشاورزی شود و در خصوص قاچاق سوخت هم پرونده های داشته ایم که به آنها رسیدگی شده است.

کاهش میزان سوخت تریلی ها در استان

نماینده شرکت فرآورده های نفتی هم با بیان اینکه اگر طرح منطقه ای کردن سوخت از بهمن ماه سال گذشته در استان اجرا می شد از میزان قاچاق سوخت در خراسان جنوبی جلوگیری می شد، گفت: اجرای این طرح از چهارم تیرماه سال جاری به دلیل ملاحظاتی در استان شروع شده است.

مهدی بیجاری تصریح کرد: بر اساس این طرح خودرو های مورد نظر بعد از هر بار سوختگیری تا هشت ساعت نمی توانند مجدد سوختگیری کنند.

وی بیان کرد: در این راستا برای اتوبوس و تریلی در هر بار ۳۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شده است و در آینده میزان سوخت تریلی ها در استان کمتر خواهد شد.

بیجاری با بیان اینکه صف های موجود در پمپ بنزین ها بیشتر مربوط به استفاده از کارت اضطراری (آزاد) است، افزود: در هنگام وجود مشکل در کارت سوخت، تریلی ها حداکثر تا ۱۰۰ لیتر می توانند سوختگیری کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از این موضوع سو استفاده می کنند که به دلیل تبعاتی که خواهد داشت ۱۰۰ درصد قانون موجود در این ارتباط را نمی توانیم اجرا کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه قاچاق دام معضلی است که از گذشته وجود داشته است، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده در بیرجند، دام های قاچاق کشف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی تا تعیین تکلیف در میدان دام نگهداری می شوند.

غلامرضا وارسته با بیان اینکه فروش آرد خارج از شبکه در ساعت های ۱۱ تا یک شب توسط بعضی از نانوایی های بیرجند انجام می شود، گفت: تاکنون کشفیات زیادی در این زمینه داشته ایم که منجر به تشکیل پرونده شده و در این خصوص نیاز به همکاری بیشتری انتظامی استان داریم.

لزوم مدیریت قاچاق آرد در نانوایی ها

خجسته، نماینده پست خراسان جنوبی هم با بیان اینکه با نصب دوربین درب نانوایی ها به خوبی می توان با قاچاق آرد مقابله کرد، گفت: تاکنون مصادیق کالای قاچاق برای ما به خوبی مشخص نشده که این موضوع مشکلاتی را برای همکاران به وجود آورده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بیرجند هم با بیان اینکه متاسفانه به دلیل سودی که وجود دارد بعضی از نانوایی ها به فروش قاچاق آرد عادت کرده اند، گفت: می توان با همکاری بیشتر انتظامی و جهاد کشاورزی استان برای انجام کشت های رندمی تا حدودی آن را مدیریت کرد.

محمد رضا بیجاری ادامه داد: بر اساس قوانین موجود باید دام های قاچاق کشف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی تحویل جهاد کشاورزی شود تا با انجام مراحل اداری تکلیف آنها مشخص شود.

در ادامه مصوب شد؛ تا آخرین مصادیق کالای قاچاق به اداره کل پست استان اعلام شود و پیشنهاد نصب دوربین درب نانوایی ها هم در کمیسیون آرد و نان بیرجند مطرح و در این مورد تصمیم گیری شود.