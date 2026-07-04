کشف ۳۱ تن کالای قاچاق کشاورزی در سمنان؛ تشدید نظارت بر زنجیره توزیع

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن صبح شنبه در حاشیه بازدید سرزده از انبارهای سمنان به مناسبت ۱۲ تیر روز مبارزه با قاچاق کالا در محل جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اقدامات انجام‌ گرفته حوزه مقابله با قاچاق کالاهای کشاورزی، اظهار کرد: بیش از ۳۱ تن کالای قاچاق کشاورزی طی سال گذشته و سال جاری در استان کشف شده است.

وی از شناسایی و کشف ۱۶ هزار و ۵۲۰ کیلوگرم کالای قاچاق طی سال گذشته در استان خبر داد و ادامه داد: این کالاها عمدتا آرد و برنج بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۱۶۰ کیلوگرم آرد قاچاق شناسایی شده است، ادامه داد: روند مقابله با قاچاق با جدیت دنبال می‌شود.

مومن همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جابه‌جایی غیرقانونی دام اشاره کرد و توضیح داد: سال گذشته با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، ۳۲۹ رأس دام سبک و ۴۵ رأس دام سنگین کشف شد.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، ۶۳ رأس دام سبک و ۲ رأس دام سنگین شناسایی و برای طی مراحل قانونی به سازمان جهاد کشاورزی تحویل شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: تداوم نظارت‌های میدانی و کنترل زنجیره توزیع کالاهای اساسی در دستور کار است.