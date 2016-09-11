برگزاری ۱۲۰۰ جشن ولایت در مساجد و بوستانهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ضمن تشریح برنامه های دهه ولایت اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ایام نورانی دهه ولایت شهرداری تهران با بهره مندی از تمام ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی نسبت به اجرای ویژه برنامه های این دهه اقدام کرده است.

وی افزود: طی این دهه برنامه های مختلفی را در راستای معرفی عید سعید غدیر به عنوان عید همه‌ی مسلمانان و محور وحدت اسلامی، ارتقای نشاط معنوی و اجتماعی شهروندان با پاسداشت اعیاد اسلامی، تعظیم شعائر اسلامی با محوریت دهه ولایت (عید قربان تا عید غدیر)، معرفی مولفه‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت آموزه های مکتب علوی، گسترش و عمق بخشی به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با سیره و سنت ائمه اطهار علیهم السلام پیش بینی کرده ایم.

به گفته عبداللهی این برنامه ها با تاکید بر روح ولایت به عنوان عامل وحدت مسلمین، معرفی عید سعید غدیر به عنوان عید الله اکبر، عید اخوت و برادری، عمق بخشی به معارف علوی (ع) و فاطمی (س)، گونه شناسی سبک زندگی از منظر امیرالمومنین (ع) و معرفی آن به نسل امروز و پاسخگویی به شبهات نسل جوان اجرا می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: مدیریت شهری تهران برنامه های دهه ولایت را در قالب فضاسازی شهر تهران، ویژه برنامه های استقبال از دهه ی ولایت، جشن های سراسری و مردمی دهه ولایت، تجلیل و تکریم سادات ، برنامه های نمایشگاهی و تجسمی، مسابقات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و محصولات فرهنگی ویژه دهه ولایت اجرا خواهد کرد.

عطر نیایش در مساجد و مراکز فرهنگی تهران

وی با اشاره به ویژه برنامه های استقبال از دهه ولایت گفت: دعای روح بخش عرفه در روز نهم ذی الحجه با عنوان «عطر نیایش» در ۱۲۰۰ مسجد شهر، گلزار شهدای بهشت زهرا (س)، پایانه ها و... با محوریت جشنواره دعا و نیایش شمسه، مناطق ۲۲ گانه، مرکز فعالیتهای دینی، سازمان بهشت زهرا (س)، سازمان پایانه ها و پارک سوارها طنین انداز می شود.

عبداللهی از نورافشانی ۲۲ نقطه اصلی شهر تهران در شب عید سعید غدیر با اطلاع رسانی قبلی به عموم شهروندان خبر داد و افزود: همایش غدیرپژوهان برای تجلیل از پیشکسوتان و تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌ی فرهنگ غدیر ۲۸ شهریورماه در ایوان شمس برگزار می شود.

وی با اشاره به تولید محصولات و خدمات فرهنگی به مناسبت دهه ولایت اظهار کرد: به همت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران فراخوان آثار و ایده های برتر برای پاسداشت عید سعید غدیر، داستان کوتاه و بلند، گرافیک، شعر و خوشنویسی، پوستر طراحی و انتشار پوستر فاخر غدیر خم با محوریت امیرالمومنین علی(ع) ، انتشار آلبوم صوتی غدیر خم با قطعات سخنرانی و مولودی های مذهبی و انتشار کتاب اشعار فاخر و برگزیده در مورد عید سعید غدیر و مقام و منزلت امیرالمومنین علی(ع) انجام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ضمن اعطای هدیه به کودکان ۵۳ محله در نقاط محروم در روز عید غدیر، تولید و توزیع محصولات فرهنگی و هنری مرتبط با ایام را با عنوان کلی "در امتداد ولایت" در دستور کار خود قرار داده است.

برپایی جشن های سراسری ولایت و امامت در مساجد و بوستان های شهر تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از جشن های سراسری ولایت و امامت (عید برادری) در مساجد و بوستان های شهر تهران از جمله بوستان ولایت، دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان پلیس، اراضی عباس آباد، برج میلاد، بوستان ملت، میدان امام حسین (ع)، میدان مشق ، شهرری، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، بوستان پرواز و .. خبر داد و گفت: این جشن ها در قالب سخنرانی، مولودی خوانی، پذیرایی و بسته های فرهنگی و اجرای مسابقات متنوع به صورت سراسری در مناطق ۲۲ گانه اجرا می شود.

به گفته عبداللهی برگزاری کارگاه و نمایش آثارخلق شده با موضوع غدیر و ولایت در باغ موزه قصر، همایش پیاده روی ویژه خانواده ها، مراسم تجلیل از مدال آوران در دهه ولایت، فراخوان جشنواره عکس و پوستر غدیر و اکران طرح های برگزیده، اجرای ورزش زورخانه ای در ۲۲ بوستان منتخب، المپیادهای ورزشی در رشته های مختلف، زنگ ورزش، جشنواره بازی های رایانه ای و بازی های کودکانه، بومی و محلی نیز از دیگر برنامه های این دهه به شمار می رود.

برگزاری اجتماع غدیریون (بیعت با ولایت) در ۲۵ نقطه تهران

وی از برگزاری اجتماع غدیریون ( بیعت با ولایت) در ۲۵ نقطه تهران با هماهنگی نواحی مقاومت بسیج ، برگزاری جشن های بزرگ ولایت در باغ موزه قصر، برج میلاد، پایانه های مسافربری، مترو، مراکز آتش نشانی، بوستان حضرت ابراهیم (ع)، به همراه جشن تکریم بانوان سیده و سادات سر پرست خانوار و فرزندانشان در برج میلاد را از دیگر برنامه های سراسری ولایت و امامت عنوان کرد.

تجلیل و تکریم سادات طی دهه ولایت در محلات ۳۵۴ گانه پایتخت

عبداللهی با اشاره به تجلیل و تکریم خانواده سادات محلات شهر تهران گفت: در این راستا برنامه هایی چون بازدید و تجلیل از خانواده معظم شهدای سادات، اعطای هدیه به مسافران سادات در روز عید غدیر، پخش صوتی سرودهای مذهبی در ایستگاه های منتخب مترو، برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران در دهه ولایت و اهدای بسته فرهنگی ویژه سادات شهر تهران در سطح محلات ۳۵۴ گانه اجرا می شود.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، به مناسبت دهه ولایت، آذین بندی ۴۰ میدان اصلی سطح شهر بصورت ویژه، ایجاد تونل و دالان های نوری، باغ نور و خیابان فانوس، طاق نصرت ، نصب پرچم های عمومی در رنگهای سبــز و فیروزه ای با شعار "حیدر امیرالمومنین"در میادین و معابر، اکران طرحها و جملات فرهنگی، تندیس و انواع حجم در سطح شهر به مناسبت روز عرفه- نیایش و اعیاد سعید قربان وغدیرخم از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران انجام می شود.

برپایی نمایشگاه های عکس، خوشنویسی و آثار فاخر موزه ای با محوریت غدیر در مناطق ۲۲گانه و مبادی اصلی شهر تهران

وی از اجرای برنامه های ایستگاهی، نمایشگاهی، کارگاهی و تجسمی با عنوان «جلوه توحید و ولایت » خبر داد و اذعان داشت: در این زمینه ۲۲ نمایشگاه عکس و آثارخوشنویسی با محوریت غدیر، امامت، توحید، حج ابراهیمی در مناطق ۲۲ گانه برگزار می شود. و در بعضی از مبادی اصلی شهر تابلوهای آثار هنری موزه ای (موزه امام علی (ع) ) در سایزهای بزرگ به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: همچنین نمایشگاه عکس ورزش شهروندی با موضوع جوانمردی و پهلوانی و نمایشگاه عکس با محتوای مراسم حج و اعمال حاجیان از سوی سازمان ورزش و شرکت بهره برداری مترو برپا خواهد شد.

وی اذعان داشت: برج میلاد نیز با برپایی نمایشگاه آثار تجسمی سفال و نقاشی ویژه کودکان در دهه ولایت و برپایی رواق هنرهای ایرانی در سکوی دید و همچنین کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان پیرامون واقعه غدیر به استقبال این دهه می رود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح نسیم بهشت گفت: پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی شهروندان در مکان های پرتردد شهر با حضور روحانیون و برگزاری نشست های موضوعی غدیرشناسی (فلسفه غدیر، ولایت در تشیع، امام شناسی، جلوه های ولایتمداری و...) به همت اداره کل آموزشهای شهروندی، مناطق ۲۲ گانه و سرای محلات انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: سازمان ها و شرکت های شهرداری در طی دهه ولایت برنامه های متنوعی همچون جمع آوری و توزیع نذورات در مناطق ۲۲گانه، اجرای طرح اطعام در بوستان بزرگ ولایت با محوریت حسینیه ها، مساجد و قرارگاه جهادی امام رضا (ع) (حداقل ۱۰۰ هزار نفر در مناطق مختلف تهران با اولیت نیازمندان، ایتام و ...) برپایی ایستگاه فرهنگی و اجرای ویژه برنامه در ایستگاه راه آهن جمهوری اسلامی و فرودگاه مهرآباد، ایجاد خیابان شیرینی در پیاده راه ها، راه اندازی کارناوال گل، ساخت پارک های بازی در معابر، برگزاری اردوهای جهادی درون شهری، بخش شربت و شیرینی، شکلات و اهدای گل، انتشار مطالب در رسانه ها، برپایی ایستگاه های صلواتی، نمایشگاه ها، جشنواره های مرتبط، آذین بندی و نور افشانی شهری، برگزاری مسابقات، همایش ها و کوهپیمایی هایی خواهند داشت.