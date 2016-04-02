قطب گردشگری پایتخت میزبان ۵۰۰ هزار گردشگر در تعطیلات بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مولایی ضمن اعلام رضایت مسافران نوروزی از امکانات اسکان و برنامه های گردشگری این منطقه در طی تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به وجود بوستان ها و اماکن تفریحی گردشگری بزرگ و شاخص در این منطقه و همچنین با توجه به بهره برداری از پهنه شرقی دریاچه شهدای خلیج فارس توسط دکتر قالیباف بیش از دو برابر بر وسعت فضاهای تفریحی گردشگری سطح منطقه افزوده شده بود و دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان جنگلی چیتگر، بوستان جوانمردان ایران، آبشار تهران، بوستان لتمان کن، بوستان وردآورد و دهها بوستان محلی با امکانات مناسب در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین آماده پذیرایی از شهروندانی بودندکه منطقه ۲۲ را به عنوان یکی از نقاط هدف خود برای گذراندن تعطیلات نوروزی خود انتخاب کرده بودند.

وی از برگزاری نماز جماعت در مناطق مختلف گردشگری منطقه در روز طبیعت در کلیه اماکن تفریحی منطقه خبر داد و گفت: ایجاد ایستگاه های اطلاع رسانی، برنامه های ورزشی و سلامت محور، اجرای مسابقات قرآنی و هنری، توزیع بروشورهای فرهنگی و آموزشی با مضامین طرح خط سفید و آسمان آبی_زمین پاک، پسماند، تست غربالگری دیابت، قند خون و فشار خون، مشاوره روانشناسی ، پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی با همکاری ستاد نماز جمعه غرب تهران بخشی از اقداماتی بود که با همکاری شهرداری منطقه ٢٢ و کلیه دستگاههای خدمات رسان منطقه ای در راستای خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران نوروزی در روز طبیعت در مناطق مختلف گردشگری منطقه از جمله مجموعه تفریحی آبشار تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس و بوستان جوانمردان اجرا شد.

شهردار منطقه۲۲ ضمن اعلام رضایت از خدمات صورت گرفته در ایام تعطیلات نوروزی و به خصوص روز طبیعت یادآور شد: حضور و استقرار نیروهای یگان ویژه برای ایجاد نظم و انضباط در بوستانهای سطح منطقه، عوامل راهور، اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر، یگان حفاظت منطقه ۲۲ و نیروهای شهرداری منطقه در ارائه خدمات به مهمانان و گردشگران در کلیه اماکن تفریحی منطقه را می توان از یکی از مهمترین نقاط قوت تمهیدات صورت گرفته در تعطیلات نوروزی در سطح منطقه ۲۲ برشمرد. ضمنا ۵ دستگاه موتور آمبولانس، ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه بالگرد و تعداد ۳۵ تانکر آب به منظور آب رسانی به سرویس های بهداشتی مستقر در سطح منطقه وجود داشتند.