ارائه مهلت مجدد انتخاب رشته به داوطلبان مجاز کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجازین به انتخاب رشته در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که در زمان مقرر (اول تا چهارم تیرماه ۱۴۰۱) موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود نشده اند، می تواند از ۲ تا ۴ مردادماه ۱۴۰۱ انتخاب رشته کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند از ۲ تا ۴ مرداد با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به آدرس: www.sanjesh.org و لینک مربوط به سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ با رعایت شرایط ذیل نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام کنند.

این امکان فقط برای افرادی که براساس محتوای کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند و موفق به انجام انتخاب رشته نشدند فراهم شده و بعد از تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ تمدید نمی شود و هیچگونه درخواستی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

انجام انتخاب رشته (در دوره های روزانه و نوبت دوم) در این مرحله در رشته های امتحانی که دارای آزمون عملی و تشریحی هستند منجر به معرفی داوطلب برای آزمون عملی نخواهد شد. داوطلب در صورت انتخاب این رشته ها، با نمره آزمون عملی صفر گزینش خواهد شد.

انجام انتخاب رشته در این مرحله در رشته های شرایط خاص و مصاحبه، منجر به معرفی داوطلب برای انجام مراحل مصاحبه یا بررسی صلاحیت وی نخواهد شد. داوطلب در صورت انتخاب این رشته ها، از گزینش نهایی در آنها حذف خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: Request.sanjesh.org یا با شماره‌ تلفن‌های‌: ۴۲۱۶۳ (کد ۰۲۱) در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به سازمان سنجش خودداری کنند.