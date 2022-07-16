به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار استاندار لرستان امروز شنبه از پروژه نیمه تمام کتابخانه مرکزی خرم آباد بازدید کرد.

استاندار لرستان با حضور در محل احداث کتابخانه مرکزی خرم آباد از وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید به عمل آورد.

بنا بر این گزارش، پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در حالی به پروژه‌ای تاریخی در مرکز لرستان تبدیل‌شده که با گذشت ۱۹ سال همچنان به مرحله افتتاح نرسیده است.

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در جنب مصلای الغدیر این شهر پروژه‌ای است که می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود در زمینهٔ فضای کتابخانه‌ای مرکز لرستان را رفع کند تا تکمیل این پروژه تبدیل به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شود.

اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه آنجا روشن‌تر می‌شود که لرستان متأسفانه در زمینهٔ سرانه فضای کتابخانه‌ای در جایگاه مناسبی قرار نداشته و جزو استان‌های انتهایی جدول در میان استان‌های مختلف کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر روند کند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تاکنون موجب شده انتقادات بسیاری از این وضعیت از سوی مردم و مسئولان استان مطرح شود، پروژه‌ای که مطابق برخی اظهارنظرها نزدیک به ۱۹ سال است مردم لرستان را معطل نگه‌داشته است.