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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۱

جانشین فرمانده انتظامی رباط کریم:

زوج سارق با ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر به دام افتادند

زوج سارق با ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر به دام افتادند

رباط کریم- جانشین فرمانده انتظامی رباط کریم از به دام افتادن زوج سارق با ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری زن و شوهر سارق لوازم و محتویات خودرو و کشف ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی رباط کریم اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم خودرو و تحقیقات مأموران برای دستگیری سارقان آغاز و در نهایت مشخص شد یک زوج محتویات خودروهای شهروندان نصیر شهری را سرقت می‌کنند.

وی، بیان داشت: با هماهنگی قضائی سارقان در یک عملیات غافلگیرانه و هنگام سرقت دستگیر و در بازجویی‌های صورت گرفته تاکنون به ۳۸ فقره سرقت اعتراف و تحقیقات در خصوص کشف سرقت‌های بیشتر از این زوج سارق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5539596

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