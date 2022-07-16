زوج سارق با ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری زن و شوهر سارق لوازم و محتویات خودرو و کشف ۳۸ فقره سرقت در نصیر شهر خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی رباط کریم اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم خودرو و تحقیقات مأموران برای دستگیری سارقان آغاز و در نهایت مشخص شد یک زوج محتویات خودروهای شهروندان نصیر شهری را سرقت می‌کنند.

وی، بیان داشت: با هماهنگی قضائی سارقان در یک عملیات غافلگیرانه و هنگام سرقت دستگیر و در بازجویی‌های صورت گرفته تاکنون به ۳۸ فقره سرقت اعتراف و تحقیقات در خصوص کشف سرقت‌های بیشتر از این زوج سارق همچنان ادامه دارد.