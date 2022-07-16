آغاز هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با پیام رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کارکنان و خانوادههای قوه قضائیه با حضور ۳۰۰ برگزیده مرحله مقدماتی کشوری در بخشهای آقایان و بانوان و در ردههای سنی زیر و بالای ۱۶ سال آغاز شد.
رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است؛
خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حاصل گردید تا پویندگان شریعت با توسل به حبلالمتین قرآن، طریق معنویت و تقرب به ساعت امن الهی را پیموده و در صراط رستگاری توشه اخروی برگیرند.
پیش از همه چیز با تبریک دهه امامت و ولایت و عیدالله الاکبر، همت والای همه دستاندرکاران برگزاری این همایش معنوی قرآنی بهویژه مسئولان قضائی و اجرایی استان فارس و مسئولان فرهنگی قوه قضائیه که این گردهمایی بزرگ فکری، فرهنگی و معنوی را با هدف تدبر در قرآن کریم تدارک دیدهاند، ارج مینهم.
بیتردید قرآن کریم که به فرموده مولی الموحدین حضرت علی (ع) امرکننده و بازدارنده، خاموش و گویا و حجت خداوند بر خلق است، اکسیر جاودانی سعادت بشر و حلقه وصل همه مسلمین جهان و حبلالله رشتههای محکم الهی است که همه دلها را به یکدیگر پیوند میدهد.
اینجانب همه عزیزان حاضر در این همایش نورانی و رقابت معنوی را به تمسک عملی به رهنمودهای مکتب انسانساز و تعالیبخش مصحف شریف دعوت میکنم و رجاء واثق دارم این گردهمایی استمرار راهی بیانتها برای دستیابی همه عزیزان به قلههای رفیع معنویت، نورانیت و وحدانیت باشد. استجابت دعاهای همگان در جوار مضجع نورانی امامزادگان واجب التکریم خصوصاً حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) در سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
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