وحیدی: امروز تجلی پیام غدیرخم در تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در نشست صمیمی با کارکنان وزارت کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: عید غدیر خم، عید الله اکبر است و در این روز دل‌ها و ذهن‌ها به یاد مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام قرار دارد.

وزیر کشور، ایمان را پس از خلقت، دومین نعمت دانست و یادآور شد: ایمان به ولایت هم، مهم‌ترین رکن است.

وی ادامه داد: محبت اهل بیت علیه السلام سرچشمه ایمان و فیض معنوی است و باید از این نعمت، بهره لازم را داشته باشیم.

وحیدی با اشاره به اینکه جبهه استکبار همواره در تلاش برای بی اهمیت نشان دادن مناسبت‌های بزرگ دینی در کشور است، اضافه کرد: نام و یاد اهل بیت (ع) هیچ گاه فراموش شدنی نیست و با هیچ امری هم قابل جایگزینی نیست.

وزیر کشور با بیان اینکه پیام اصلی واقعه بزرگ و تاریخی غدیرخم، ولایت پذیری است؛ گفت: نبی مکرم اسلام (ص) با فرمان الهی، امیرالمومنین (ع) را به عنوان انسان کامل، جانشین خود در بین امت اسلام معرفی کرد.

وی در ادامه این سخنان، تجلی و نمود پیام غدیر را در زمان کنونی، اطاعت از ولایت فقیه دانست و گفت: خدای ناکرده به هر میزان که از اصل ولایت فقیه جدا باشیم به همان نسبت از امیرالمومنین (ع) و پیام غدیر جدا افتاده‌ایم.

وحیدی بر ضرورت تعاون، مشارکت و همیاری در جامعه اسلامی تاکید کرد و افزود: بعد از تبعیت از اصل ولایت فقیه، باید فرهنگ و روحیه کمک رسانی در جامعه برای حل مشکلات هم تقویت شود.

وزیر کشور با بیان اینکه باید نسبت به این امر واقف باشیم که در حکومت متصف به امام زمان (عج) در حال خدمت رسانی هستیم؛ تصریح کرد: از این فرصت برای خدمت گذاری بیشتر به مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب استفاده کنیم.

تحقق دولت اسلامی از دیگر محورهای مورد اشاره وحیدی در نشست امروز بود و گفت: وزارت کشور نقشی اساسی و راهبردی در تحقق دولت اسلامی دارد و برای همین باید به عنوان کارگزار دولت اسلامی، سهمی مؤثر در ادامه مسیر پر افتخار انقلاب اسلامی که مقصد آن، تحقق تمدن اسلامی است؛ داشته باشیم.