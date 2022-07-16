دمای هوای اصفهان هفته پایانی تیر روند افزایشی دارد

ابراهیم هنرمند در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصفهان در دو هفته اخیر برخی روزها دمای تا ۴۳ درجه سانتیگراد را تجربه کرد، اظهار داشت: دما در هفته جاری نیز روند افزایشی دارد اما انتظار نمیرود که گرما به شدت هفتههای گذشته باشد.
وی با بیان اینکه دمای استان در ۲۴ ساعت آینده نیز بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش دارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بوئین و میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین نقطه استان است، اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان در ساعات پیش رو خواهد بود.
هنرمند ادامه داد: جوی پایدار طی سه روز آینده در استان پیشبینی میشود و در نیمه شرقی استان وزش باد و گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
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