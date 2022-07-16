به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال‌تایمز، علی‌رغم گفتگوهای مقامات ارشد آمریکا و چین درباره مسئله تایوان و دوری از افزایش تنش‌ها، دولت آمریکا اعلام کرد چهارمین محموله تسلیحات نظامی در سال ۲۰۲۲ را به تایوان فروخته است. این پنجمین محموله‌ای است که در دولت بایدن به تایوان فروخته می‌شود.

محموله جدید تسلیحاتی آمریکا به جزیره تایوان شامل قطعات یدکی تانک‌ها، خودروهای زرهی و جنگی، به علاوه کمک‌های فنی به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار است.

کارشناسان چینی امروز شنبه ضمن محکوم‌کردن این اقدام آمریکا گفتند که فروش تجهیزات نظامی جدید به تایوان، نشان‌ دهنده دورویی دولت آمریکاست و این کشور نمی‌تواند به گفتار و قول خود عمل کند.

یک کارشناس نظامی مستقر در پکن که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با گلوبال‌تایمز گفت: عدد ۱۰۸ میلیون دلار صرفاً برای قطعات یدکی و کمک‌های فنی نامعلوم، رقمی بسیار بالا و غیرمنطقی است و کاملاً مشخص است که شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا بار دیگر چشم طمع به پول تایوان دوخته‌اند.

به گفته این کارشناس نظامی، حزب حاکم تایوان برای حفاظت از خود برای چیزهایی پول می‌دهد که نمی‌توانند آنها را در برابر ارتش آزادی‌بخش خلق چین محافظت کنند.



اقدام آمریکا به ادامه فروش سلاح به تایوان پس از آن صورت می‌گیرد که در دیدارهای اخیر مقامات ارشد دو کشور تأکید شد که دو طرف از اقدامات تنش‌زا دوری کنند؛ همچنین، قطع ارتباط رسمی آمریکا با تایوان از خواسته‌های اصلی دولت چین است.

تایوان جزیره‌ ای خودمختار است و برخی از جریانات سیاسی آن به دنبال جدایی از چین هستند، اما دولت مرکزی چین بر اساس سیاست «چین واحد»، این جزیره را جزئی از حاکمیت خود می‌داند و بارها از کشورهای دیگر و آمریکا خواسته تا از ایجاد روابط رسمی با مقامات تایوان و حمایت از جدایی‌ طلبان خودداری کند.