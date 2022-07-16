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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

با صدای رضا فانید؛

آلبوم «هوای کوچه» منتشر شد/ شنیدن چند موسیقی متفاوت

آلبوم «هوای کوچه» منتشر شد/ شنیدن چند موسیقی متفاوت

آلبوم «هوای کوچه» با آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی رضا فانید در قالب ۱۰ قطعه موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، رضا فانید رهبر سابق ارکسترهای ایستگاه و کنسرتانت، دومین آلبوم رسمی‌اش با نام «هوای کوچه» را با صدا، آهنگسازی و تنظیم خود روانه بازار کرد.

«هوای کوچه» شامل ۱۰ قطعه است و اشعار آن از کتابی با همین نام سروده هیوا مسیح انتخاب شده و دکلمه قطعات نیز توسط این شاعر انجام شده است.

عادله لطفی در تمامی قطعات آلبوم به تکنوازی ویولا پرداخته و وظیفه میکس و مسترینگ آثار نیز برعهده امید نیک‌بین بوده است.

آثار این آلبوم در سبک‌های مختلفی از جمله امبینت، راک، کلاسیک و تلفیقی از این موسیقی‌ها ساخته شده است.

فانید پیشتر آلبوم «به نام آب» را بر اساس اشعار هیوا مسیح منتشر کرده بود.

کد مطلب 5539714
علیرضا سعیدی

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