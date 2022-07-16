داروهای بدون نسخه افزایش قیمت نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، با بیان اینکه با اجرای دارویار، پرداخت از جیب بیماران ثابت می‌ماند، افزود: در مواردی با توجه به افزایش پوشش بیمه‌ای دارو و پرداخت یارانه سلامت، شاهد کاهش پرداختی از جیب مردم خواهیم بود.

وی ادامه داد: قبل از اجرای طرح «دارویار»، ۶ میلیون از افراد فاقد بیمه، شناسایی شده و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند. در این طرح برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبودند، پوشش بیمه‌ای برقرار شد.

دستیار رسانه‌ای وزیر بهداشت تصریح کرد: بنا به نظر صاحبنظران حوزه دارو، با اجرای دارویار کمبودهای دارویی کشور به طور چشمگیری کاهش می‌یابد، الگوی مصرف دارو اصلاح و تقاضای القایی دارو کمتر می‌شود.

پاک آئین با بیان اینکه تغییر قیمت دارو فقط برای دولت و بیمه‌ها اعمال می‌شود و متوجه بیمار نخواهد بود، یادآور شد: در صورت مراجعه بیمار با نسخه پزشک، میزان پرداختی وی نسبت به قبل تغییری نمی‌کند. در واقع در این طرح، قیمت داروها افزایش می‌یابد ولی ساز و کار حمایتی به گونه‌ای طراحی شده که این افزایش قیمت تماماً توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود.

وی گفت: وضعیت پرداخت از جیب مردم برای داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند، تماماً توسط بیمه‌ها جبران خواهد شد. همچنین برای اولین بار، مبنای پوشش بیمه که تا پیش از این حداقل قیمت دارو در بازار بود، به قیمتی که بیشترین سهم بازار را دارد، تغییر کرده است که در نتیجه پرداخت از جیب مردم برای این دسته داروها ثابت مانده و در برخی اقلام، کاهشی می‌شود. به عنوان مثال در داروی تراستوزومب یا در داروی کپسیتابین که برای بیماران شیمی درمانی استفاده می‌شوند، پرداختی بیمار به صورت قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حوزه داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه نیستند هم برای ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف، پوشش بیمه‌ای طوری تعیین شد که پرداختی بیماران در هنگام تهیه این داروها پس از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن، ثابت بماند.

پاک آئین ادامه داد: در مورد داروهایی که تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد(OTC) هم با توجه به اینکه از قبل هم ارز دولتی به این داروها تخصیص داده نمی‌شد، بنابراین این داروها افزایش قیمتی نخواهند داشت. از سوی دیگر، ۱۱۹ قلم از این داروها که مصرف بیش‌تری دارند، با تأیید شورای عالی بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؛ بنابراین پرداخت از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک و در مسیر بیمه‌ای، کاهش پیدا می‌کند.