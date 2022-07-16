کسری مخزن دشت تویسرکان به ۱۰۱ میلیون مترمکعب رسید

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظرفیت مخزن سد سرابی ۹.۳ میلیون متر مکعب است؛ عنوان کرد: ذخیره آب در حال حاضر ۳.۱ میلیون متر مکعب معادل ۳۳ درصد است.

وی با بیان اینکه دشت تویسرکان جز دشت‌های ممنوعه است و دارای کسری مخزن به میزان ۱۰۱ میلیون متر مکعب است؛ خاطرنشان کرد: میزان بارش سالجاری نسبت به بلندمدت بر اساس آمار ایستگاههای شرکت آب منطقه‌ای همدان منفی ۴۴ درصد است.

مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان افزود: اکثر باغات در این شهرستان در حاشیه دشت و کوهپایه قرار گرفته و ضخامت آبرفت در این مناطق ناچیز است بدین سان شاهدیم که اغلب چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها با کاهش آبدهی مواجه شده‌اند.

ترکاشوند ادامه داد: از سویی، متأسفانه در سالهای اخیر ساخت خانه‌های باغی در این مناطق و دریافت انشعاب برق باعث افزایش حفر چاه‌های غیر مجاز در این مناطق شده است.

این مسئول در ادامه گفتگو با بیان اینکه در راستای برنامه تعادل بخشی آب‌های زیرمینی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۴ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شد، تاکید کرد: در مجموع از سال ۹۳ تاکنون، تعداد ۴۹۱ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز تا کنون ۴۷۰ دستگاه کنتور در شهرستان تویسرکان نصب شده است.

مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد مصرف آب در این شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ تصریح کرد: استفاده بهینه از آب در این بخش ضروری است، تشویق و حمایت کشاورزان در کشت محصولات کم آب بر و جلوگیری از کشت محصولاتی چون چغندر قند، ذرت، یونجه و سیب زمینی ضروری است.

ترکاشوند در پایان گفت: نجات منابع آب زیرزمینی بدون مشارکت کشاورزان امکانپذیر نخواهد بود؛ بدین ترتیب، برای رهایی از خشکسالی و از بین رفتن باغات و ذخایر آبی باید مصرف آب را همه با هم مدیریت کنیم تا از این بحران بیرون بیاییم.