دستگیری آدم ربای مشهدی در تهران/ بازگشت دختر جوان به آغوش خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: تیرماه سال جاری، وقوع آدم ربایی دختر جوانی از مشهد به تهران در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، دختری جوان توسط یک مرد با خودرو در مشهد ربوده شده و به مکان نامعلومی در تهران منتقل شده‌است.

سرهنگ ولیپور گودرزی اظهار کرد: در ادامه مشخص شد، دختر مفقود شده پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی مرد جوان از دوستان خود در مشهد درخواست پول کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: بنابرحساسیت موضوع کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با رصدهای گسترده اطلاعاتی هویت متهم را شناسایی کردند و در ادامه متوجه شدند وی در یکی از قهوه خانه‌های جنوب تهران حضور دارد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگی‌های قضائی راهی محل مورد نظر شدند و در یک عملیات منسجم وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در ابتدا منکر ارتباط خود با دختر جوان بود اما با ارائه شواهد و مدارک موجود توسط کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی به جرم آدم‌ربایی اعتراف و نشانی خانه‌ای که فرد مفقود در آن حضور داشت را در اختیار کارآگاهان قرار داد.

رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه متهم دارای سوابق متعدد کیفری است تصریح کرد: کارآگاهان پس از مراجعه به خانه مورد نظر دختر مفقود شده را شناسایی و وی را به خانواده اش تحویل دادند.

سرهنگ گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.