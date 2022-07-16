فعال و خیر قرآنی پیشکسوت تهران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جاهی، مدیر مؤسسه بیتالزهرا (س) تهران، فعال قرآنی و از اعضای شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران شامگاه گذشته، ۲۴ تیرماه پس از مدتی تحمل رنج بیماری، دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع و تدفین این خیر قرآنی صبح فردا، ۲۶ تیرماه، ساعت ۸ از مقابل بیتالزهرا (س) تهران، بین فلکه سوم و چهارم تهرانپارس، خیابان ۲۱۲ شرقی، پلاک ۱۱۲ انجام میشود.
مراسم ترحیم سومین روز درگذشت سهشنبه، ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در حسینیه بیتالزهرا (س) و مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم جاهی به پنجشنبه، ۳۰ تیرماه، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار میشود.
بیتالزهرا (س) تهرانپارس توسط مرحوم بهمن جاهی عضو هیئت امنای مسجد نور تهران (میدان جهاد) پایهگذاری شده است.
مرحوم جاهی متولد شبستر بود. ۱۳ ساله بود که بعد از فوت پدر همراه با مادر به تهران آمد و در بازار تهران شاگرد مغازه شد و همواره دوست داشت بخشی از درآمدش را صرف کارهای خیر کند. او از سال ۱۳۴۶ فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی خود را هنگامی که طلبه حوزه مروی تهران بود، در مناطق نارمک و مجیدیه با نوجوانان آغاز کرده و آموختههایش را در جمعهای کوچک و بزرگ محله ارائه میداد.
این خادم قرآن کریم، در سال ۱۳۵۵ در محله تهرانپارس جلسات قرآن و عترت تحت عنوان پیروان قرآن و عترت را برگزار کرده است.
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