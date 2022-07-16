به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، سفر ۵ روزه رئیس سازمان توسعه تجارت به صربستان در حالی پایان یافت که بنا به گفته پیمان پاک و هیأت تجاری همراه وی، صرب‌ها مشتاقانه خواهان سرمایه گذاری‌های مشترک در خصوص تولید مشترک محصولات دانش بنیان، فناوری بالا و تجهیزات پزشکی با ایران شدند.

این سفر از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به برنامه‌های صربستان جهت پیوستن به اتحادیه اروپا و همینطور توافقنامه تجارت آزادی که این کشور با اتحادیه اروپا دارد، صربستان می‌تواند دروازه ورود محصولات ایرانی به بازار اروپای شرقی و اتحادیه اروپا باشد.

شور و اشتیاق صرب‌ها به همکاری با ایران به حدی بود که وزیر انرژی و معدن این کشور با تمام معاونان و قائم مقام‌های خود در جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت حاضر شده بود و با حذف بروکراسی اداری در همان جلسه دستورات لازم را به معاونان خود ابلاغ می‌کرد.

وزیر دارایی این کشور نیز وقتی صحبت از طراحی ساز و کار مناسب برای تبادلات مالی و ارتباط بانک‌های منتخب دو کشور شد، در همان جلسه به چند بانک منتخب صربستان دستورات لازم را ابلاغ کرد.

آمادگی صربستان برای سپردن فرآوری معادن مس به ایران

در دیدار علیرضا پیمان پاک با زورنا میهایلوویچ، وزیر معدن و انرژی صربستان، میهایلوویچ در ابتدای این دیدار تاکید کرد که این جلسه با تاکیدات شخص رئیس جمهور این کشور و در حضور تمامی معاونان وزارت انرژی صربستان برگزار و تمام موارد مطرح شده در این جلسه به سرعت پیگیری می‌شود.

در این دیدار طرفین در خصوص نحوه تامین محصولات پتروشیمی و مشتقات پایه نفتی مورد درخواست صربستان به گفتگو پرداختند و طرف ایرانی پیشنهادات و سازوکار مدنظر خود را ارائه کرد که با استقبال وزیر انرژی صربستان و دستور وی، کارگروهی جهت انجام مذاکرات تکمیلی معرفی شد.

در ادامه وزیر انرژی صربستان که کشورش دارای منابع غنی مس است، از آمادگی این کشور برای سپردن موضوع فرآوری مس به جمهوری اسلامی خبر داد که با استقبال هیأت ایرانی قرار گرفت.

درخواست صرب‌ها مبنی بر واردات محصولات دانش بنیان، نانو و داروهای نوترکیب از ایران

همچنین در دیدار پیمان پاک با سینیشا مالی، وزیر دارایی صربستان نیز صرب‌ها خواهان واردات محصولات دانش بنیان از ایران شدند.

در این دیدار طرفین بر ایجاد پلتفرم مشترک گمرکی تاکید کرده و مقرر شد تا روند ترخیص کالا و استانداردسازی روال‌ها و انطباق روال‌های فعلی با محوریت اتاق بازرگانی مشترک و کمیته مشترک تجاری اصلاح شود.

همچنین مقرر شد تا زمینه برقراری ارتباط میان بانک‌های منتخب دو کشور فراهم شود که وزیر دارایی صربستان در حین برگزاری جلسه دستورات لازم در این خصوص را به بانک‌های منتخب کشورش ابلاغ کرد.

موضوع دیگری که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند، موضوع برقراری سیستم کارگزار بین صندوق‌های بیمه‌ای دو کشور بود که طرف ایرانی سازوکار طراحی شده را ارائه و طرف صرب نیز با استقبال از این سازوکار صندوق بیمه‌ای صادرات این کشور را موظف به برقراری ارتباط کارگزاری و صدور تضامین لازم کرد.

تهاتر دیگر موضوعی بود که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند و با تفاهم بر فهرست کالایی مشخص، مقرر شد این اقدام در دستور کار کارگزاری‌های منتخب قرار گیرد.

همچنین طرفین بر سر تبادلات مالی به صورت رمز ارز توافق کردند و مقرر شد تا به صورت آزمایشی معاملات از این طریق صورت گیرد.

در حوزه سرمایه گذاری‌های مشترک نیز مقرر شد تا طرفین فرصت‌های سرمایه گذاری را در اختیار شرکت‌های یکدیگر قرار دهند.

همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن آمادگی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به صربستان، از آمادگی خود برای صادرات در حوزه محصولات دانش بنیان، نانو، تجهیزات پزشکی و داروهای نوترکیب خبر داد که مورد استقبال ویژه طرف صرب قرار گرفت و خواستار انتقال این تکنولوژی‌ها به صربستان شد.

همایش روز اقتصاد ایران و صربستان

در جریان این سفر همایش روز ملی اقتصاد ایران و صربستان نیز در بلگراد و به میزبانی اتاق بازرگانی این کشور برگزار شد.

در این همایش که با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولین و فعالان اقتصادی دو کشور، معاون اتاق بازرگانی اتاق صربستان، قائم مقام وزیر تجارت و سرمایه گذاری و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه این کشور حضور داشتند.

در این جلسه ضمن تشریح وضعیت همکاری‌های تجاری دو کشور بر تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با توجه به سابقه روابط حسنه و مستحکم سیاسی ایران و صربستان تاکید شد.

در ادامه نیز ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای طرف صرب به صورت کامل تشریح و در انتها نیز تجار دو کشور که بیشتر از حوزه‌های کشاورزی، پلیمر و محصولات پتروشیمی، چوب و مبلمان، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، قطعات فلزی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید تجهیزات پزشکی و گردشگری بودند، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

از نکات مهم این نشست می‌توان به حضور گسترده و علاقمندی طرف‌های صرب برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اشاره کرد.

پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و صربستان

همچنین پیش از برگزاری این نشست نیز، جلسه‌ای میان پیمان پاک و رئیس اتاق بازرگانی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و معاون وزیر تجارت و سرمایه گذاری این کشور برگزار شد و رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک را ارائه کرد.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا ساختار همکاری‌های اقتصادی و تجاری که هم اکنون در قالب کمیسیون مشترک وجود دارد خبر داد و گفت: اقتصاد ایران و صربستان مکمل هم هستند نه رقیب و این یک امتیاز ویژه در همکاری‌های مشترک است.

وی همچنین به تشکیل کارگروه مشترک نیز اشاره کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند به حل مشکلات و چالش‌های تجارت میان دو کشور که عمده آن مشکلات لجستیکی در حوزه حمل و نقل است، کمک کند.

در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازگانی صربستان نیز با استقبال از تشکیل اتاق بازرگانی مشترک به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران و صربستان اشاره کرد و گفت: طرفین می‌توانند این فرصت‌ها را در اختیار یکدیگر قرار دهند.