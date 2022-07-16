عطایی: برای بازی با لهستان برنامه داریم/ نتیجه برایمان مهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عطایی درباره آخرین وضعیت تیم ملی ایران گفت: خوشبختانه بعد از نتایج قابل قبول مرحله مقدماتی و صعود به مرحله نهایی وضعیت خوبی داریم. نیاز بود بعد از آخرین مسابقه مقابل صربستان استراحتی چند روزه داشته باشیم و دور جدید تمرینات از دو روز پیش شروع شده است. بر اساس برنامه تدوین شده تا سفر به ایتالیا پنج جلسه تمرین توپی و سه جلسه وزنه خواهیم داشت.

وی با بیان ‌این‌که سایر تمرینات تیم ملی والیبال ایران در بولونیا پیگیری می‌شود تا آماده مسابقه با لهستان شویم، افزود: بازی سخت و پرفشار مقابل لهستان خواهیم داشت و تیم ایران نیز با تمام توان آماده این مسابقه خواهد شد.

عطایی درباره تمرین توپی شب گذشته تیم ایران در گدانسک که پرفشار و خاص انجام شد، گفت: حقیقت این است که توقع از تیم مشخص است و می‌دانیم که چه‌کارهای می‌خواهیم انجام دهیم. به عنوان مربی تیم ملی همیشه برای بچه‌ها بهترین‌ها را می‌خواهم و انتظار دارم که بهترین عملکرد نیز داشته باشند. مهم انجام بهترین بازی در مرحله بعد است.

وی ادامه داد: تمام تلاش را برای بهترین‌ عملکرد خواهیم داشت و این روند ادامه دارد. نتیجه مهم نیست اما باید تمام تلاش و نیرو برای موفقیت داشته باشیم که اگر همدلی و هم‌قسم باشیم، بهترین عملکرد را خواهیم داشت. از روز اول نیز اینگونه عمل کردیم و این موضوع اهمیت دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: کار در مرحله مقدماتی تمام شد و نتایج دیدارهای این مرحله را نیز کنار گذراشتیم. استراتژی برای مرحله نهایی بازی به بازی است تا نتیجه خاص در روز بازی رقم بخورد. بنابر این برای تک بازی با لهستان برنامه داریم.

وی تصریح کرد: به نظرم دیدار خوبی با لهستان خواهیم داشت. بازی سختی است زیرا لهستان یک بار شکست در این رقابت‌ها مقابل ایران شکست خورده است و هر تیم که در این مرحله نتیجه نگیرد به مرحله نیمه‌نهایی نمی‌رسد. هر دو تیم این را می‌دانند. بنابر این دو تیم ایران و لهستان با تمام قدرت و هدف حداقل اشتباهات وارد این مسابقه خواهند شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره اظهارنظر بازیکنان لهستان و حاشیه‌های بوجود آمده برای دیدار حساس با ایران، گفت: توجه‌ای به این مضوعات نداریم و سعی می‌کنیم کار خود را انجام دهیم. در هفته سوم لهستان در خانه خودش بازی می‌کرد و محکوم به شکست حریفان بود و حق انتخاب دیگری نداشت. چون مقابل ایران شکست خورده بود باید بازی آخر را با پیروزی به پایان می‌رساند.

وی تصریح کرد: دو تیم ایران و لهستان رقابت حاشیه‌ای در سال‌های اخیر داشته‌اند البته دیدار هفته سوم هیچ حاشیه نداشت. اما بازیکنان و کادر فنی تیم ایران خیلی به این موضوعات توجه ندارند و همه توجه به عملکرد خودمان است. هدف این است که در جریان مسابقات متفاوت باشیم. اما شرایط بازی سبب می‌شود که در مسیرهای جدید و شرایط متفاوت قرار بگیریم. تیم لهستان از تیم‌های با کیفیت جهان است و ایران نیز جزو ۱۰ تیم برتر جهان هست. امیدوارم بازیکنان ایران مقابل این تیم عالی بازی کنند.

عطایی بخش اعظم موفقت‌های تیم ملی والیبال ایران را مرهون حمایت‌های مردم دانست و گفت: هدف تلاش بازیکنان خوشحال کردن مردم است و امیدوارم با توجه به شرایط سخت اقتصادی عملکرد تیم ملی والیبال ایران لبخند را به ارمغان آورد.

مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۲ از روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در شهر بولونیا ایتالیا آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف لهستان می‌رود.