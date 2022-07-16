فرهنگ استفاده از بیمه حوادث در کوثر و خلخال نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاک توزیع اعتبارات بحران و حوادث در سال‌جاری میزان آسیب‌پذیری مناطق در مقابل حوادث قهری است، اظهار کرد: شهرستان‌های خلخال و کوثر بیشترین سطح آسیب‌پذیری را در حوادث قهری دارند.

وی بیان کرد: فرهنگ استفاده از بیمه حوادث قهری برای جبران خسارت محصولات کشاورزی، واحدهای مسکونی و دامی در شهرستان‌های کوثر و خلخال نهادینه شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بازماندگان حوادث طبیعی در استان اردبیل پرداخت شد، گفت: این مبلغ با پیگیری‌های به عمل آمده و به منظور مساعدت به خانواده‌های متوفیان از حوادث قهری از قبیل رعد و برق و سیلاب پرداخت شد.

خدمتی با اشاره به اینکه برخلاف سال‌های گذشته توزیع اعتبارات توسط تهران در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان گذاشته می‌شود، افزود: برای هر خانواده خسارت دیده به تعداد ۹ نفر و هرکدام به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک هزینه به صورت بلاعوض پرداخت شد.

وی ادامه داد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در کنار ارائه طرح‌های پیشنهادی خود برای برخورداری از این اعتبارات موظف به جذب اعتبار مورد نیاز خود از مرکز کشور و بدون دخالت مدیریت بحران استانداری این استان هستند.