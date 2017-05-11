جبران خسارت های سیل در لردگان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد بحران با اشاره به اینکه جبران خسارت های سیل در روستای سید محمد لردگان در حال پیگیری است، اظهار داشت: جبران خسارت های سیل در روستای سید محمد لردگان در سطح ملی با اولویت در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: تلاش های نیروی ها امدادی و مردمی و دستگاه های اجرایی در این روستا رضایت بخش است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش ها برای جستجو ناپدید شدگان این روستا در پی وقوع سیل بیشتر شود.

وی اظهار داشت: باید زمینه برای بهبود خسارت های ایجاد شده در این روستا فراهم شود.

عصر روز یکشنبه هفته جاری بارش شدید باران در لردگان موجب وقوع سیل در روستای سید محمد لردگان شد که وقوع سیل موجب ناپدید شدن چهار بانو و مصدوم شدن دو بانوی این روستا شد.