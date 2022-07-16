خرید گندم در اردبیل از مرز ۱۱۰ هزار تن گذشت

علی نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال خوب کشاورزان از مراکز خرید تضمینی محصولات اظهار کرد: از زمان شروع خرید تضمینی گندم در سطح استان اردبیل ۱۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش ریالی ۱ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان خریداری شده است.

وی افزود: خرید تضمینی گندم از ۱۷ خرداد در ۴۴ مرکز در اردبیل آغاز شده است که تاکنون ۱ هزار ۱۴۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران استان تا تاریخ ۱۱ تیرماه واریز شده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده الباقی مطالبات گندم‌کاران استان بزودی واریز خواهد شد، گفت: روند پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان در جریان است و جای هیچ نگرانی نیست

نوبخت بیان کرد: قیمت خرید تضمینی در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشته است که هر کیلو به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای هر کیلو مبلغ یک هزار تومان هم به عنوان تشویقی به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: به اندازه کافی گندم در سیلوها و مراکز نگهداری ذخیره‌سازی شده و به تناسب مناطق مختلف استان کار اختلاط و ذخیره‌سازی گندم و آرد در مراکز و کارخانه‌های تولید آرد در حال انجام است.